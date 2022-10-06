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Exxen üyeliği nasıl iptal edilir?

Popüler dijital içerik platformu Exxen’de birçok kullanıcı üyeliğini nasıl iptal edeceğini bilmiyor yada bulamıyor. Ücret fazlalığı yada istenilen içeriklerin bulunamaması sebebiyle üyeliğini iptal etmeye çalışan kullanıcılar, haberimizi okuyarak çok kolay bir şekilde üyeliğini iptal edebilir. Exxen üyeliği nasıl iptal edilir? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Exxen üyeliği nasıl iptal edilir?
Exxen üyelik iptali

Çok kısa bir sürede 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Exxen, her ne kadar iyi içerikler üretse de diğer dijital içerik platformları gibi belli sebeplerden kullanıcı kayıpları yaşayabiliyor. Kullanıcılar üyeliklerini nasıl iptal edeceğini araştırıyor. İşte adım adım Exxen üyeliği iptal etme…

EXXEN ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

> Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

> Sağ üstte isminizin ve profil fotoğrafınızın bulunduğu kısma tıklayarak ve Hesap ve Ayarlar bölümüne geçiş yapın.

> Abonelik Bilgilerim kısmında abonelik durumunun sağında bulunan Üyeliğimi İptal Et bağlantısına gidin.

> Hesap silme talebinizi onaylamak için şifrenizi girdikten sonra “Profilinizi sildiğinizde profile ait tüm listeler ve izleme geçmişi de silinecektir. Devam etmek ve profili silmek istediğinize emin misiniz?” uyarısı karşınıza çıkacak.

> Evet seçeneğine tıkladıktan sonra Exxen üyelik iptal işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız.

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