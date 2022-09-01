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Eylül ayı sözleri

Sıcak yaz aylarının sonuncusu olan ağustosu da geride kalırken sarının tonlarının hüküm süreceği duygusal ve hüzünlü mevsimin ilk ayı olan Eylül ayına girmiş bulunmaktayız. Sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmak isteyenler kullanıcılar en güzel ve anlamlı hoş geldin eylül sözleri ve resimlerini araştırıyor. İşte birbirinden güzel Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz 2022 Eylül sözleri ve mesajları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Eylül ayı sözleri mesajları: Kısa, anlamlı duygusal Eylül sözleri
Eylül ayı mesajları

Eylül ayı güz mevsiminin ilk ayıdır. Sonbaharın başladığı şu günlerde ‘en güzel resimli, duygusal eylül ayı sözleri ve mesajları’ internet kullanıcıları tarafından merakla ve ilgiyle aranıyor. Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp gönderilerinde vatandaşlar ‘en yeni eylül sözleri ve şiirleri’ni konu ediniyor. İşte, en güzel, anlamlı Eylül sözleri...

Eylül ayı mesajları, sözleri

Eylül ayı geliyor; senden çok beklentim var Eylül ayı kışıma bahar, kalbime umut getir.

“Her uyanışımda Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum”

“Hadi gel tut ellerimi! Benimle meydan oku her çaresizliğe benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım onuncu aylara ben bir eylül sen bir haziran.”

Eylül ayı sözleri
Eylül ayı sözleri

“Eylül toparlandı gitti işte ekim falan da gider bu gidişle…”

“Eylül… Kelimelerin en güzeli. Hisli, pişmanlık uyandıran, kırlangıçlar ve portakal çiçekleri.”

“Eylülde aşk, eylülde acı, eylülde yalnızlık zordur, Eylülde her şey zordur, ben eylülü onun için severim…”

“Sonbaharın en kalın düdükleri, uğuldar eylül serinliğinde, sokaklar törenle demir alır, camların buğulanıp üşüdükleri, o rüya belirsizliğinde.”

“Gittin, Bir eylül sabahı. Suretini aynada bırakarak.”

“Dedim ya... Eylüldü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimin”

Ayrılıkların, aşktan büyük yaşandığı, koca bir ömürdür eylül. Yağmurdur, hüzündür, kimse bilmesin isterim, Eylül, Piraye’dir. (Nazım Hikmet Ran)

Bugün Eylül’ün hazanı, sararan hayatlar arasından sıyrılıp geldi. Sen bana hüzün ben sana mutluluk nerde kaldı sonbaharda gelecek mutluluk.

En güzel hikayeyi kendisine anlatacak bir Eylül kalmış gibi, en ağır hikayeyi dinlemek Eylül’ün sırtına kalmış gibi. (Nazan Bekiroğlu)

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