EYT'de son durum: EYT 2022'de çıkacak mı?

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar düzenleme çalışmalarını yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada öncelikli gündemde EYT ile ilgili bir çalışmanın olmadığı belirtildi. Peki, EYT son durum ne oldu?

EYT 2022'DE ÇIKACAK MI?

Emeklilikte yaşa takılanlar gündemde konu ile ilgili bir gelişmenin olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Hürriyet Gazetesi Noyan Doğan, ‘Emeklilikte yaşa takılanların sorununa yönelik çözümde şimdilik bir gelişme yok. Bilinen, üzerinde çalışıldığı yönünde. Ancak 2022’nin sonuna kadar gündeme gelmeyeceği de söyleniyor.’ açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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EYT'DE SON GELİŞMELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının öncelikli gündeminde "emeklilikte yaşa takılanlarla" (EYT) ile ilgili bir çalışmanın bulunmadığını bildiren açıklaması hatırlatılarak konuya ilişkin açıklamaları sorulan Akbaşoğlu şöyle konuştu:

"EYT ile ilgili bir konu Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. Ortada herhangi farklı bir açıklama söz konusu değil. Bu, muhalefetin bildik tavrının devamı mahiyetindeki değerlendirmeler olabilir. Sayın Fuat Oktay'ın Plan Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirdiği husus, bugün yürürlükte olan mevzuat nedir bu mevzuata dair bir açıklamadır. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Plan Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirdiği husus, bugün yürürlükte olan mevzuata göre nasıl emekli olunacağına dair yürürlükteki hükümlere dair açıklamadır.

Sayın Bakanımız Vedat Bilgin Bey, bu konuyla ilgili kamuoyunda gündeme ilişkin açıklamaları olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız, toplumumuzu ilgilendiren her konuya dair, bu konuların değerlendirilmesi, çalışılması ve çözümüne dönük yaklaşımlar sergilenmesi hususunda gerekli talimatları hem bakanlarımıza hem parti yetkili kurullarına vermektedir. Bu konuya ilişkin öncelikli bir gündem olarak, Türkiye'nin gündeminde neler var, bu hususlar ele alınmakta, buna dair yapılan çalışmalar da kamuoyuna bittiğinde açıklanmaktadır. Şu anda bir sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmek isterim ki; asgari ücretle ve 3600 Ek Gösterge'yle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmakta, inşallah yıl başından sonra bu konular nihayetlendiğinde TBMM'nin gündemine Cumhur İttifakı olarak getirilmek üzere çalışılmaktadır. Cumhur İttifakıyla beraber, paydaşlarımızla istişare yaparak 3600 Ek Gösterge'yle ilgili çalışmalarımızı nihayetlendirip, bunu yılbaşından sonra bir kanun teklifiyle gündeme getirip, diğer partilerle de istişare edip kamuoyuna açıklayacağız."