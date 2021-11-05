Özgün EYT yasası çıktı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son durum ne?
ÖZGÜN HABERLER

EYT yasası çıktı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son durum ne?

EYT son dakika gelişmeleri emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Hükümetin EYT yasası için sunacağı çözüm gündemde. Gözler EYT ile ilgili son kararın duyurulmasında... Peki, EYT çıktı mı? EYT yasasında son durum ne? EYT kimleri kapsayacak, hangi maddelerden oluşacak? İşte son durum..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT yasası çıktı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son durum ne?
EYT

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son günlerde art arda yapılan açıklamaların ardından gündeme geldi. Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olmayı bekleyenler EYT yasasının düzenlemeyle hayata geçirilmesini bekliyorlar. Gözler şimdi düzenleme ile ilgili atılacak adımda. Peki, EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte, EYT'de son durum ile ilgili bilgiler....

EYT'DE SON DURUM NE?

Hükümet, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için formül arayışını sürdürüyor. Hem SGK'nın yükünün azaltacak hem de mağduriyeti gidecek bir formül üzerinde durulurken, polisler, doktorlar, hemşireler gibi bazı meslek gruplarında bulunan yıpranmanın bazı meslek grupları için genişletilmesi gündemde. Bununla ilgili çalışma yapılırken, yıpranmanın hangi meslekleri daha kapsayacağı, kaç yıl olacağı ve geçmişe dönük nasıl işleyeceği üzerinde duruluyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için ara formül arayışını sürdüren AK Parti, sağlık, maden işçiliği, polis ve askerlik, gazetecilik gibi meslek gruplarına verilen “yıpranma” hakkının, bazı iş gruplarına daha tanınarak genişletilmesini gündemine aldı.

EYT'liler için başka formüller üzerinde de çalışılıyor. Ancak, AK Parti kaynakları hangi düzenleme yapılırsa yapılsın bir yaş kriterinin olacağı 50 yaş altında kimsenin EYT kapsamında emekli olmasının mümkün olmayacağını belirtiyor.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını dolduran Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir çalışma yapıyor. Maliyet odaklı çalışma sonrası öne çıkan düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Son karar Başkan Erdoğan'ın olacak
İstanbul sise teslim

İstanbul sise teslim

​Simge noktalarda kartpostallık görüntüler oluştu.
Ertelemeye gelmez

'Ertelemeye gelmez'

​Türkiye'nin 5 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.
Asla affedilemeyecek bir çirkinlik

​AK Parti'den şehit yakınına küfür eden İyi Partili Türkkan'a tepki.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bağımlılıkla mücadele' vurgusu.

​Enerji Bakanı Dönmez: Karadeniz tabanına doğalgaz için ilk boru 2022 ortalarında serilecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuştu.

Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı

Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı

​A Milli Takım'da kritik maçlar öncesinde kadro belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.