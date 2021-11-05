EYT yasası çıktı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son durum ne?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son günlerde art arda yapılan açıklamaların ardından gündeme geldi. Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olmayı bekleyenler EYT yasasının düzenlemeyle hayata geçirilmesini bekliyorlar. Gözler şimdi düzenleme ile ilgili atılacak adımda. Peki, EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte, EYT'de son durum ile ilgili bilgiler....

EYT'DE SON DURUM NE?

Hükümet, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için formül arayışını sürdürüyor. Hem SGK'nın yükünün azaltacak hem de mağduriyeti gidecek bir formül üzerinde durulurken, polisler, doktorlar, hemşireler gibi bazı meslek gruplarında bulunan yıpranmanın bazı meslek grupları için genişletilmesi gündemde. Bununla ilgili çalışma yapılırken, yıpranmanın hangi meslekleri daha kapsayacağı, kaç yıl olacağı ve geçmişe dönük nasıl işleyeceği üzerinde duruluyor.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için ara formül arayışını sürdüren AK Parti, sağlık, maden işçiliği, polis ve askerlik, gazetecilik gibi meslek gruplarına verilen “yıpranma” hakkının, bazı iş gruplarına daha tanınarak genişletilmesini gündemine aldı.

EYT'liler için başka formüller üzerinde de çalışılıyor. Ancak, AK Parti kaynakları hangi düzenleme yapılırsa yapılsın bir yaş kriterinin olacağı 50 yaş altında kimsenin EYT kapsamında emekli olmasının mümkün olmayacağını belirtiyor.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını dolduran Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir çalışma yapıyor. Maliyet odaklı çalışma sonrası öne çıkan düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Son karar Başkan Erdoğan'ın olacak