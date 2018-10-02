ÖZGÜN HABERLER

Emeklilikte yaşa takılanlarda (EYT) son durum ve merak edilenler

Son dönemde gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanların mağduriyetlerine yönelik çözümler sıralandı. Yapılan değerlendirmelere göre emeklilikte yaşa takılan SSK’lıların 4447 sayılı kanun öncesi hakları verilirse 3 seçenekle emekli olmaları mümkün olabilecek. Peki, EYT yasasında son durum nedir? İşte EYT yasasına dair sıkça sorulan sorular ve cevaplar.

Haber Merkezi IHA
EYT yasasında son durum nedir? sorusunun yanıtı haberimizde.

EYT yasasında son durum nedir? sorusunun yanıtı haberimizde.

Fotoğraf: IHA

İşsizliğin çift haneli rakamlara ulaştığı piyasa şartlarında, çoğunun belirli bir yaş seviyesininde üstünde olmaları nedeniyle, maalesef iş bulmada dezavantajlı konumunda bulunmaktadırlar. Hemen hemen her aileyi ilgilendiren EYT mağdurlarının oluşmasına sebep olan 4447 Sayılı Kanundur. Bu kanun 1999 yılında deprem esnasında yürürlüğe konuldu. İsa Karakaş Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) destek olabilmek için kaleme aldığı yazısında, EYT yasası çıkarsa olabilecek değişiklikleri ele aldı.
Gözler açılacak olan TBMM’de

Bugünlerde gerek kamuoyunda gerekse bir çok parti ve millletvekilleri tarafından bu kıymetli vatandaşlarımızın sorunları konusunda pozitif gelişmeler olmuştur.Her partiden bir çok milletvekilinin bu sorunu sahiplenmesi dolayısıyla EYT mağduriyetinin siyaset üstü haline gelmesi sevindirici bir gelişme.

EYT’li SSK’lıların emekliliği

Emeklilikte yaşa takılan SSK’lıların 4447 sayılı kanun öncesi hakları verilirse 3 seçenekle emekli olmaları mümkün olabilecek.
Buna göre, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olmakla beraber, kadın ise 20 erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması gerekecek.
EYT’li memurların emekliliği

Emeklilikte yaşa takılan emekli Emekli Sandığı iştirakçilerine 4447 sayılı kanun öncesi hakları verilirse; kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilir.
Stajyer ve çıraklar EYT’den emekli olabilirler mi?

Çıraklık ve stajerlik geçen sigortalılık sürelerinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi kesilmediğinden emeklilik başlangıcından sayılmıyor. Dolayısıyla EYT yasası çıksa bile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sadece çıraklık-staj sigortası bulunanlar bu yasadan faydalanamaz. Faydalanmak için bir gün bile olsa belirtilen tarihten önce uzun vadeli sigorta kollarına tabi primin bulunması gerekmektedir.Çalışması olan ve tüm sigorta kollarına tabi(işçi-memur-sözleşmeli-esnaf-sanatkar-şirket ortağı) çalışanları kapsayacak. Bu bağlamda normal SSK’lı işe başlama belirtilen tarihten sonra olduğundan EYT kapsamına girmeniz mümkün değil.58 yaş ve 7 bin gün primle emeklilik hakkını kazanmak mümkün.
EYT’li Bağ-Kur’luların emekliliği

Emeklilikte yaşa takılan Bağ-kur sigortalılarına belirten kanun öncesi hakları verilirse; Bağ-kur’lu kadınlar 20, erkekler ise 25 fiili hizmet yılını (9000 gün) dolduranlar emekli aylığı bağlanabilir.
2008’de EYT mağdurları oluşmaması için titiz davranıldı

20008 yılında sosyal güvenlik sistemiyle ilgili olarak emeklilik şartları dahil olmak üzere cumhuriyet tarihimizin en köklü düzenlemeleri yapılmıştı. Bu düzenlemeler yapılırken mevcut çalışanların emeklilik şartlarına ’yaş’ engeli gibi hiçbir zorlaştırıcı şart getirilmemesine, çalışanların mağdur edilmemesine hassasiyetle davranıldı.Bu konuda çıkarılan kanun maddelerininm yürürlülük tarihleri esas alınarak “30 Nisan 2008” tarihi baz alınarak düzenleme yapılmıştı. Buna göre belirtilen tarihten önce, bir gün bile çalışanın emeklilik şartları zorlaştırılmadı, yaş engeli de konulmadı.Böylece mevcut çalışanların müktesep hakları korunmuştu. 30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk defa işe girecek olanların ise ta 2035 yılından sonra emeklilik primlerini dolduracağı tarihe göre emeklilik yaşı yükseltildi.

2018 emekli maaşı zammı ne kadar?
2018 emekli maaşı zammı ne kadar?

2018 emekli maaşı ücretleri ve emekli zam oranı ile ilgili gelişmeler haberimizde. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emeklilik zam haberi ile ilgili yapılan açıklamaları anından sizlerle paylaşıyoruz. Özel sektörde ya da memur olarak çalışan vatandaşlar SSK ya da Bağkur üzerinden emekli oluyor. Enflasyon oranlarına bağlı olarak yapılan emekli zammı ile ilgili yıl sonuna doğru bazı ipuçları gelmeye başladı. Peki 2018 emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaşı tahminleri...2018 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla ipuçları gelmeye başladı. Temmuz-Eylül dönemi enflasyonu yüzde 1.32 olarak gerçekleşti. Uzmanlar, bu rakamlar doğrultusunda 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyonun, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 3-3.5 aralığında gerçekleşebileceğini belirtiyor. Eylül'de yıllık enflasyon ise yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. 2017 yılı enflasyonu da bu seviyede gerçekleşirse, 2017'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5.01 çıkacak. Bu durumda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına Ocak'ta yüzde 5.01 zam yansıtılacak. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde. Bu maaş, Ocak zammı yüzde 3.5 çıkarsa 148 lira zamla 4 bin 388 liraya, yüzde 5.01 olursa 212 lira yükselerek 4 bin 452 liraya ulaşacak.İşte beklenen zam oranına göre Ocak 2018 döneminde emeklilerin alacağı zamlar ve bu zamma göre yeni maaş tablosu:2017 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA? SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında maaşlarını yüzde 5.89 zamlı aldı. Böylece en düşük SSK emekli aylığı 1.485 liraya, en düşük Bağ-Kur emekli aylığı da 1.330 liraya yükseldi. Yeni zam ile birlikte en düşük tarım emeklisinin maaşı da bin liranın üzerine çıktı. Zamdan; SSK emeklileri, SSK tarım emeklileri, Bağ-Kur emeklileri, Bağ-Kur tarım emeklileri, özel sigorta emeklileri, banka emeklileri, iş kazasından dolayı aylık maaş alanlar, iş hastalıklarından dolayı aylık maaş alanlar ve iş kazası ve meslek hastalığından dolayı ölüm aylığı alanların eş, çocukları da yararlanacak.Emeklilik maaşı hesaplama! SSK 4A/4B emekli maaşı sorgulamaEvlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlar emekli olabilecekSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Milliyet'te yer alan habere göre CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara tarafından verilen teklifin gerekçesinde, "Bu kanun teklifi düşük gelirli hanelerde primleri ödeme imkanı olmadığı için herhangi bir şekilde sigortalı olamayan ve belli bir süre sigortalı olarak sosyal güvenlik sisteminde kaydı bulunduğu halde şu an sigorta ile bağı bulunmayan ve prim ödeyemeyen ev kadınlarının yaşlılık aylığı alabilmelerinin önü açılmaktadır" denildi.Belirli bir yaş sınırı getirilecekTeklife göre; SGK ile herhangi bir bağı olmayan kadınlardan, evliliklerinde en az 25 yılını tamamlamış olma şartı aranıyor. Hiçbir şekilde aylık ve gelir almaya hak kazanmamış olanlar, kanunda belirlenen yaş sınırı ve prim gün sayısı esas alınmak şartıyla ve kanunda belirlenen kazanç sınırları içinde hesaplanacak tutarları peşin ödeyerek veya borçlanarak yaşlılık aylığı almaya hak kazanacak.EMEKLİLİK YAŞI BEKLEYENLERE BÜYÜK MÜJDETBMM Başkanlığı'na sunulan teklife göre; 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar istisna sayılacak. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanların bu kanun yürürlüğe girdikten sonra 360 gün içinde bu istisna ile emekli olmaları amaçlanıyor.Sigorta ve prim gün süresini doldurmuş fakat emeklilik yaşının dolmasını bekleyen kişiler için bir kanun teklifi hazırlandı. Takvim'de yer alan haberde TBMM Başkanlığı'na sunulan teklife göre; 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar istisna sayılacak. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanların bu kanun yürürlüğe girdikten sonra 360 gün içinde bu istisna ile emekli olmaları amaçlanıyor. Söz konusu teklif, yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre sigorta süresi ve prim gün sayısını doldurmuş ancak yaşlılık aylığının bağlanması için yaş koşulunu bekleyen 500 bini aşkın çalışanı ilgilendiriyor.EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR ŞARTLARI NELER?8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayan kişiler normalde yaş şartı olmaksızın, prim günü ve sigortalılık süresiyle emekli olacaklardı. Fakat DSP-ANAP-MHP hükümeti, hazırladığı sosyal güvenlik paketiyle prim gününün yanında yaş şartını da yeniden getirdi. 'Yeniden' diyoruz çünkü çok önceden beri uygulanan emeklilikte yaş koşulu, 1991'de Demirel Hükümeti tarafından kaldırılmış ve kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olabilir hale gelmişti. 30'lu ve 40'lı yaşlarda emeklilik hayali kuran çalışanlar için 8 Eylül 1999'da yapılan düzenleme şok etkisi yaptı. Örneğin 1974 doğumlu ve 1992'de çalışmaya başlayan bir bayan 2012 yılında emekli olabilecekken, yeni yasaya göre emeklilik tarihi 2023 yılına uzadı. Yani bu bayan işe girerken beklediği tarihten 11 yıl daha geç emekli olacak. İşte bu örneğimizdeki gibi yaklaşık beş milyon kişiye Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) diyoruz. EYT Erken Emeklilik Yasası Çıkacak mı? Yaklaşmakta olan Başkanlık oylaması ve 7 Haziran seçimi öncesinde emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir düzenleme yapılması ve beklenen tepki oylarının yerini teşekkür oylarına bırakması amaçlanıyor. EYT mağdurları da gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda oy vermeyeceklerini açık bir şekilde belirtiyorlar. Gelen bu baskıların etkili olup olmayacağı ise merak konusu.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

        Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
        Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.