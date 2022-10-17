Emlilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde ayrıntılar belli oluyor: EYT kimleri kapsayacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki çalışma hakkında bilgi verdi. Bilgin şunları söyledi: "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."

EYT kimler emekli edilecek?

"EYT ne zaman çıkacak?", "EYT’den kimler yararlanacak?" sorusu milyonlar tarafından yanıt beklerken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Destici, "Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) hak mağduriyeti ortadan kaldırılacak ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek" dedi.

REKLAM

EYT ile kadınlar ve erkeklerde ne zaman emekli olacak?

Milyonlarca kişi tarafından uzun yıllardır verilen mücadele sonrasında EYT'nin Meclis'e geleceği açıklandı. Sabah gazetesinin haberine göre, yasal düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce başlayanlardan 20 yılını dolduran kadınlar, 25 yılını dolduran erkekler yaş koşulu aranmadan emekli olabilecek ve prime dayalı bir sistem getirilecek. Şartları tamamlayacak olanlar da kademeli emekli olacak.

EYT kimleri kapsayacak?

Hizmet dökümünde son 2 bin 520 gün statüye göre (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı) belirleyici olacak. EYT belirlenirken çeşitli kurumlardan sigortalı çalışanlar da değerlendirmeye alınıyor. Örneğin düzenleme işe başlangıç tarihi 1999 öncesi banka sandıklarında olanları da kapsayacak.

Bağ-Kurlu EYT ile emekli olacak mı?

Bağ-Kur kapsamında işyeri açıp, şirket ortağı olup primlerini yatırmadığı için dondurulan günler yeniden kazanılabilecek. Geçmiş günlerini ihya edecek olanlar ihtiyaçları olan prim gün sayısı kadar asgari ücret üzerinden ödeme yaparak prim ekletebilecek.

REKLAM