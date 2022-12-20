EYT başvurusu, emeklilik maaşı ne zaman başlayacak?

EYT ile ilgili son gelişmeler emekli olacak vatandaşlar tarafından yakıdan takip ediliyor. EYT ile ilgili gelişmeler devam ederken hükümet kanadından son dakika açıklamaları ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada EYT'de son durumu ile EYT'de prim gün sayısı ve yıl şartı konusunda detaylar paylaştı. Buna göre, EYT çıkış tarihi netleşti mi? EYT'de kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak? İşe giriş tarihi geri çekilecek mi? İşte Cumhurbaşkanı'nın EYT'te ile ilgili yaptığı son açıklamanın ayrıntıları...

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmaları da en kısa sürede tamamlayıp, kamuoyuna açıklayacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarına yüksek lisans ve staj amacıyla yurt dışına personel göndermeleri amacıyla, 352 kontenjan tahsis ettik. Kamu personelinin yurt dışı kariyer gelişimini desteklemek için açtığımız bu kadroların liyakat esasına göre kullanılmasını sağlayacağız. Adaylar bu kadrolar için başvurularını elektronik devlet sistemine entegre kariyer kapısı üzerinden yapabilir. Adaylar değerlendirme süreçlerini şeffaf bir şekilde takip edebilecek." dedi.

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EYT’liler emeklilik dilekçelerini ne zaman verecek?

EYT düzenlemesinin yeni yılda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Hak sahiplerinin de ocak ayı itibarıyla emeklilik dilekçesi vermesi öngörülüyor. SGK mevzuatına göre emeklilik dilekçesinin verildiği aydan sonra ki aydan itibaren hak sahibinin maaş hesaplaması başlayacak.

EYT'liler toplu ödemelerini ne zaman alacak?

Yani ocak ayında başvuru yapan bir EYT'linin 1 Şubat itibarıyla aylık hesaplaması yapılacak. Emeklilik işlemlerinin tamamlanmasının ardından EYT'liler şubat ayından itibaren toplu ödeme alacak.

İşe giriş tarihi nasıl öne çekilir?

İş Kanunu'na göre, borçlanılan süre sigorta girişinden önceki bir süreye ait ise o zaman borçlanılan süre kadar sigorta girişi geriye çeker. Buna göre, 2000 yılında ilk defa sigortalı olan bir kişi 1995-1996 yıllarında askerlik yaptıysa ya da yurtdışı çalışması, avukatlık stajı, doktorların fahri asistanlıkta geçen süreleri sigorta girişinden önceyse borçlanılan süre kadar geriye çeker.

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EYT yasası ne zaman açıklanacak?

Sabah'ın haberine göre; Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'ye ilişkin yasal düzenlemenin 26 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Yaş sınırı konusunda bugüne kadar resmi ağızdan bir açıklama gelmedi.

EYT’de yaş olacak mı, kademeli emekli mi olunacak?

Kulislere sızdırılan bilgilerde farklı yaş aralıklarıyla kademeli emeklilik uygulanacağı öne sürüldü. Yaş sınırı konusunda son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor. Tüm EYT'lilerin gözü hafta başında yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'da olacak.

EYT’lilere ödenecek kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

Milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesi ve yeni asgari ücret çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Hürriyet’ten Ahmet Karabıyık köşesinde asgari ücretin EYT’lileri nasıl etkileyeceğine ilişkin detayları yazdı. İşte yazı: “EYT’lilere verilecek kıdem tazminatı yeni asgari ücret üzerinden ödenecek. Biz de net asgari ücretin yüzde 45 arttırıldığı varsayımı üzerinden, yeni yılda çalışanlara ödenebilecek kıdem tazminatlarına ilişkin örnek tablo hazırladık.

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Asgari ücretli çalışanına yeni yılda ne kadar maaş ödeyeceğini merak eden işverenler aynı zamanda, EYT’li çalışanlarına (emekli olduklarında) ne kadar kıdem tazminatı ödeyeceğini de merak ediyor. Nasıl, asgari ücret yeni yıldan itibaren artırılmış yeni değerlerden geçerli olacaksa, EYT’lilere ödenecek kıdem tazminatı da yeni yılda yeni ücret değerleri üzerinden ödenecek.

EYT asgari ücret kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Son işyerindeki her bir çalışma (kıdem) yılı ile son aylık (30 günlük) ücreti çarpılarak, kıdem tazminatı hesaplanıyor. Hali hazırda 10 yıllık kıdeme sahip asgari ücretli bir çalışan (Net 5.500- Brüt 6.471 TL x 10 yıl=) 64 bin 710 lira kıdem tazminatı alabiliyor iken, yeni yılda asgari ücretin net 8 bin lira (Brüt 9 bin 412 TL) olduğu durumda ise 94 bin 120 lira kıdem tazminatı alabilecek. Kıdem tazminatı üzerinden yalnızca damga vergisi (Binde 7,59) kesildiğinden 10 yıllık kıdemi olan (asgari ücretli) çalışan net 93.406 lira kıdem tazminatı hak etmiş olacak.

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ÖZGÜN Askerlik borçlanması kimler yapabilir, EYT'de kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak?

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