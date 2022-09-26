MHP’den son dakika EYT müjdesi! EYT düzenlemesi kasımda Meclis’te aralıkta yasalaşacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hak-İş'i ziyaretinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmasında çözüm aşamasına geldiklerini söyledi. Bakan Vedat Bilgin, "O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir" diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay EYT açıklaması:

EYT ne zaman Meclis’e gelecek?

Emeklilik yasası ne zaman yasalaşacak? MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 1 Ekim'de başlayacak 27. Dönem 6. Yasama Yılını değerlendirdi. Yeni yasama yılının yoğun gündemle başlayacağını vurgulayan Akçay, Meclis açılır açılmaz, yeni bir torba kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulacağını bildirdi.

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EYT'lilerin sorunlarının da yeni yasama yılında çözüleceğini ifade eden Akçay, şöyle konuştu: "Sözleşmeli personele ilişkin düzenlemeyi ekim ayı içerisinde yapacağız. EYT ile ilgili çalışmaların da kasım ayı içerisinde Meclise gelmesini bekliyoruz. En geç aralık ayının sonunda, en kötü ihtimalle yeni yılın ilk haftası Meclis'ten EYT geçer. Ama biz, aralık ayının son günlerinde bunu yasalaştırmayı hedefliyoruz."

Akçay konuşmasına şöyle devam etti: "Hedefimiz, yeni yıla EYT'lilerin sorunlarını çözmüş şekilde girmek. Cumhur İttifakı ve MHP olarak konunun sahibiyiz, gereken çalışmaları yapıyoruz. Gereken katkıyı da veriyoruz. İnşallah Genel Başkanımızın da dediği gibi EYT defterini, bu yasama yılında, bir daha açılmamak üzere, en iyi şekilde çözerek kapatacağız. Vatandaşlarımız EYT ile ilgili resmi açıklamaları dikkate alsın. Sosyal medyada kara propaganda yapmak isteyenlere, aklı sıra muhalefet yapmak isterken kafa karışıklığı yaratanlara asla itibar etmesin"

EYT ile kimler hemen emekli olacak?

Bakan Bilgin'in açıklamalarını NTV yayında değerlendiren TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, 8 Eylül 1999 öncesindeki şartları sağlayanların emeklilikte yolunun açıldığını söyledi. Kılıç şunları söyledi: "EYT'de çok sayıda formül gündeme getirildi. Netleşmiş bir şey yok.

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Bakanın sözlerinden şunu anlıyoruz. 8 Eylül 1999 öncesinde emeklilik için gereken şartlar sağlanmışsa bugün o şartları sağlanmış kişilere emeklilikte yol açılmış demektir diye düşünüyorum.

Benim temel düşüncem de bu. Yaş koşulunun dışarıda bırakılmasıyla, 8 Eylül 1999 öncesindeki koşullara dönülmesiyle biz bu problemi çözeriz. Tahmin ediyorum bu yönde ilerlenecektir. Henüz net bir şey yok. Çözüm konusunda ciddi bir tavır sergilendi. Aralık ayındaki taslağı beklemek gerekecek. "Oyunun kurallarının sonradan değiştiği bir dönem yaşadık, biz yeniden oyunun kurallarına dönülmesini talep ediyoruz" diyor EYT'liler. Bunda da son derece haklılar. Umarım bu çerçevede gelişir ve herkes istediğini elde etmiş olur."