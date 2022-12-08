EYT’den yararlanamayanlar borçlandıkları prim tutarlarını geri alacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu’nda EYT'nin çözümü halinde en az 1,5 milyon kişinin emekli olacağını söyledi. Bilgin’in açıklamalarına göre EYT kapsamına alınacak kişilerin ilk sigortalılık başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olması gerekiyor. EYT kapsamına prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş, ancak yaşını doldurmamış olanlar girecek. Peki prim borçlanması yapıp EYT’den emekli olamayanlar prim parasını alır mı?

EYT prim yaş şartı kadın ve erkekler için

Erkekler ve kadınlar EYT için prim ve yıl sayısı kaç?

Hükümetin EYT’ye dair düzenlemesine göre, 5 bin prim gün sayısına ek kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini yerine getirmiş olanlar yaş şartı aranmadan emekli olabilecek. Sigorta başlangıç süresi tuttuğu halde prim günleri eksik olan kadınlara doğum, erkeklere ise askerlik borçlanması imkanı tanınıyor. Bu kişiler borçlanma yöntemiyle emeklilik hakkı sağlayabilecek.

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EYT prim borçlanması iadesi var mı?

EYT’de borçlanma hakkı tanınmazsa yatırılan para geri alınabilir mi?

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetini bitirecek formülde sona yaklaşılıyor. Aralıkta Meclis’e gelecek düzenlemeyle emekliliği uzayanlar için yeni bir dönem başlayacak. Fakat bu düzenlemeye rağmen emekli olamayanlar, şartları taşımaları halinde şu ana kadar ödedikleri primleri geri alabilecek.

Borçlanma imkanlarına rağmen prim gününü tamamlayamayacak durumda olanlar yani emekli olamayanlar şimdiye kadar ödedikleri sigorta primlerinin iadesini talep edebiliyor. Ayrıca bilmeden askerlik veya doğum borçlanması yapanlar borçlanma tutarını da geri alabiliyor. Primleri iade almak için kişinin bağlı bulunduğu ilçedeki sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne dilekçeyle başvurmak gerekiyor. Eski SSK’lılar (4A) için 2008’den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008’den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor.

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Askerlik borçlanması ile EYT kapsamına girilebilir mi?

Askerlik borçlanması ile EYT kapsamına girilip girilemeyeceği, kişinin ilk sigortalılık başlangıç tarihine, askerlik hizmetinin ilk sigortalılık başlangıç tarihinden önce yapılıp yapılmadığına ve kaç ay borçlanma yapılacağına göre değişmektedir.

Askerlik hizmeti eğer ilk sigortalılık başlangıç tarihinden sonra yapılmışsa, yapılacak askerlik borçlanması ile EYT kapsamına girmek mümkün olmayacaktır.

Eğer, askerlik hizmeti ilk sigortalılık başlangıcından önce yapılmış ise, borçlanma durumunda borçlanılacak süre kadar sigortalılık başlangıcı geriye gitmektedir.

Dolayısıyla, ilk sigortalılık başlangıcından önceki askerlik hizmetinin borçlanılması durumunda, ilk sigortalılık başlangıç tarihinden itibaren borçlanılan süre kadar geriye gidildiğinde bulunacak tarih 8 Eylül 1999 ve öncesine gidiyorsa prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartını yerine getirerek EYT kapsamında emekli olmak mümkün olabilecektir.

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Kimler EYT kapsamına giriyor?

İlk sigortalılık başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olup, prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş, ancak yaşını dolduramamış olanlar giriyor. Bakan Bilgin'in son açıklamasına göre, emeklilik için 8 Eylül 1999 öncesindeki emeklilik şartlarının aranacağı, bu çerçevede 5000 prim gün sayısı + kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini yerine getirmiş olanların yaş şartı aranmadan emekli olabileceği anlaşılıyor.

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