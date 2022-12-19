Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Bakan Bilgin, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Yurt dışında çalışanlar EYT kapsamında mı?

Bakan Vedat Bilgin, "EYT ile ilgili teknik çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, mevzu da 99 8 Eylül öncesi olduğu için o yıllarda farklı işletmelerde farklı zamanlarda çalışmış özellikle özel sektörde çalışan 4A'lı diye tabir ettiğimiz sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Bunların herhangi bir kaybı olmasın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, tespit edilmesi, bunların dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız etraflı bir şekilde sürüyor. Yurt dışından çalışanların, Türkiye'de çalışmış sonra yurt dışına gitmiş olan emekçilerimizin talepleri var. Konsolosluklarda yoğun bir çalışma var. Bütün bunları bitireceğiz inşallah. Gerekli tedbirleri alıyoruz.” dedi.

EYT kıdem tazminatı kredi detayları nedir?

Bakan Vedat Bilgin, EYT’lilere ödenecek kıdem tazminatına ilişkin ise,”Aldığımız tedbirlerden bir tanesi kıdem tazminatının ödenmesi konusunda KGF'den bir kredi verilmesi. Maliye Bakanımız Nebati Bey ile bu konuda görüştük. Bu konuda hazırlıkların yapıldığını kendileri de aktardılar. Kredi konusunu Nureddin Bey'le çözdük. Herhangi bir aksama olmayacak, bu konuları çözerek Türkiye ilerleyecek." ifadelerini kullandı.

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EYT yurt dışındakileri kapsıyor mu?

EYT SGK yurtdışı borçlanma var mı?

Yurtdışında yaşayan ve çalışan gurbetçi vatandaşların emeklilik sistemleri son çıkartılan yasa ile değiştirildi. 1 Ağustos'tan itibaren gurbetçiler prim olarak yüzde 32 yerine yüzde 45 öderken, 3600 günle SSK'dan olmak yerine 5400 günle Bağ-Kur'dan emekli olabilecekler.

Türkiye'de, yurt dışında yaşayanların emeklilik için borçlanma sistemini değiştiren yasa, 1 Ağustos 2019’da yürürlüğe girdi. Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, "Son çıkan 7146 sayılı kanun ile artık sadece Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecekler. 1 Ağustos'tan sonra başvuranlar en az 5 bin 400 gün için borçlanma rakamı olarak 147 bin 312 TL ödeyerek, bin TL aylık almak durumunda kalacak" dedi.

Ete, "Şu anda yurt dışı borçlanma yapanların SSK (4a), Bağ- Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) statüsünde emeklilik imkanı varken, 1 Ağustos itibari ile yurt dışı borçlanma yapılan süreler sadece Bağ-Kur statüsünde değerlendirilecek.

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31 Temmuz tarihine kadar yurt dışı borçlanma için başvuran bir kadın gurbetçimiz 3 bin 600 gün için 98 bin 208 TL yatırarak, 2 bin 400 TL SSK emekli aylığı alabilecekken, 1 Ağustos'tan sonra 5 bin 400 gün için Sosyal Güvenlik Kurumu'na en az yurt dışı borçlanma rakamı olarak 147 bin 312 TL ödeyerek, 1000 TL aylık alacak.

Yurt dışı borçlanma yaparak emekli olmak için artık en az 5 bin 400 gün borçlanma yapmak gerekecek. Gurbetçiler en az 7 bin 200 gün prim ile emekli olabilmekte.

ÖZGÜN 1999 öncesi emeklilik için prim gün sayısı kaç?