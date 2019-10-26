EYT yasası çıkacak mı? Erdoğan'dan EYT açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılım için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makam aracından inerek tesislerin hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına giderek, herkesle tek tek tokalaştı.

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi.

Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi.Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.