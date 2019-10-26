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EYT yasası çıkacak mı? Erdoğan'dan EYT açıklaması

EYT yasası çıkacak mı? soruları büyük merak konusu oluyorken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün vatandaşları ziyareti sırasında bir vatandaşın, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?"
sorusuna cevap verdi. İşte Erdoğan'ın EYT sorusuna cevabı.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT hakkında konuştu.

Fotoğraf: DHA

Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılım için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makam aracından inerek tesislerin hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına giderek, herkesle tek tek tokalaştı.

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi.

Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi.Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşla 'EYT' diyaloğu
DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşla 'EYT' diyaloğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde katıldığı Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı öncesi vatandaşlarla sohbet etti. EYT ile ilgili bir soru yönelten vatandaşa Erdoğan, 40 yaşında 50 yaşında emeklilik mi olur Allah'ını seversen?' diye sordu.


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