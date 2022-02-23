EYT'de bugün: EYT ne zaman çıkacak?

EYT formülleri emeklilikte yaşa takılan vatandaşların gündeminde. EYT son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı EYT'de yeni formüller üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.

EYT'DE SON DURUM NE?

EYT çalışmasının gündeme alınması milyonları heyecanlandırdı. Emeklilik yaşının aşağı çekilmesi için şimdi de yıpranma hakkı tartışılıyor.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, EYT'nin maliyetini hesaplamaya başlamıştı. Show Haber'den Ulaş Can Yakupoğlu'nun haberine göre; EYT'de yeni geliştirilen formül maaş kesintili erken emeklilik... Ancak masaya yeni bir seçenek daha eklendi: Kısmi emeklilik ve süre tamamlaması seçeneklerinin yanında bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de var masada.

Kısmi emeklilik ile 3600 prim gününü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor.

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Süre tamamlaması ise kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde ise 9000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi demek.

Gazeteciler, sağlık çalışanları, polisler ve askerlere tanınan yıpranma hakkının beden işçilerine de getirilmesi gündemde.

EYT KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Ek gösterge, sözleşmeli personelin kadro sorunun çözülmesinin ardından EYT'lilerin taleplerini değerlendirecek bir komisyon kurulacak. Emeklilikte yaşı bekleyenler 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve hali hazırda emekli olamayanlardan oluşuyor. Ancak düzenleme bütün çalışanları etkilemeyecek.

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'cüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel... Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.

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