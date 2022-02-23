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EYT'de bugün: EYT ne zaman çıkacak?

EYT yasası son dakika bugün gelişmeleriyle yakından takip edilirken hükümetten 2022'de çözüm sinyali geldi. "2022 EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?" soruları milyonların gündeminde. Peki, EYT ile ilgili son durum nedir? EYT çıkıyor mu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYTde bugün: EYT ne zaman çıkacak?
eyt

EYT formülleri emeklilikte yaşa takılan vatandaşların gündeminde. EYT son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı EYT'de yeni formüller üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.

EYT'DE SON DURUM NE?

EYT çalışmasının gündeme alınması milyonları heyecanlandırdı. Emeklilik yaşının aşağı çekilmesi için şimdi de yıpranma hakkı tartışılıyor.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, EYT'nin maliyetini hesaplamaya başlamıştı. Show Haber'den Ulaş Can Yakupoğlu'nun haberine göre; EYT'de yeni geliştirilen formül maaş kesintili erken emeklilik... Ancak masaya yeni bir seçenek daha eklendi: Kısmi emeklilik ve süre tamamlaması seçeneklerinin yanında bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de var masada.

Kısmi emeklilik ile 3600 prim gününü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor.

Süre tamamlaması ise kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde ise 9000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi demek.

Gazeteciler, sağlık çalışanları, polisler ve askerlere tanınan yıpranma hakkının beden işçilerine de getirilmesi gündemde.

EYT KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Ek gösterge, sözleşmeli personelin kadro sorunun çözülmesinin ardından EYT'lilerin taleplerini değerlendirecek bir komisyon kurulacak. Emeklilikte yaşı bekleyenler 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve hali hazırda emekli olamayanlardan oluşuyor. Ancak düzenleme bütün çalışanları etkilemeyecek.

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'cüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel... Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.

3600 ek gösterge için iki sürpriz talep: Emekli maşları önemli ölçüde artabilir
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Yaklaşık 1.6 milyon kamu personelinin beklediği 3600 ek gösterge için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.
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Yeni maaş zamlarıyla birlikte 3600 ek göstergenin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine sağlayacağı avantaj da arttı
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Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, belli mi? İşte son gelişmeler...
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Bilgin, hazırlanan çalışmayı ilk aşamada sendikalarla, ardından da Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi diğer kamu kuruluşlarıyla müzakere edeceklerini belirtti.
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Bilgin, bu süreçlerin ardından yılın ilk 6 ayında, en geç mayıs – haziran ayında Meclis’e intikal ettirileceğini ifade etti.
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Yasa bu yıl içinde Meclis’te kabul edilse bile seçim tarihinin öne alınması gibi sürpriz bir gelişme yaşanmadığı takdirde, 3600 ek göstergenin 2023 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018 yılı mayıs ayında yaptığı açıklamada, öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilere 3600 ek gösterge verileceğini açıklamıştı.
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MEMUR – SEN, KAMUSEN ve KESK kapsamın genişletilmesini talep ederken Maliye Bakanlığı kapsamı sınırlı tutmaya çabalıyor.
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Memur-Sen Konfederasyonundan, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili komisyon çalışmalarının devam ettiği süreçte Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslak, gerçek dışı beyan ve haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.
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3600 ek gösterge çalışmalarına ilişkin son açıklama Türkiye Emekliler Derneği'nden geldi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamına tüm kamu çalışanları ve emeklilerinin de dahil edilmesini istedi.
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Ergün, 3600 ek göstergenin memur maaşlarının, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olduğunu belirterek, ek gösterge rakamı yükseldikçe emekli aylığı ve ikramiyesinin de yükseldiğini vurguladı.
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Kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarının unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:<br><br>\"3600 ek gösterge düzenlemesinde temel amaç, kamu görevlilerinin ekonomisine katkı sağlamak, sosyal refahını artırmak ve mesleki motivasyonunu yükseltmektir. Bu konudaki vaatlerin eyleme dönüşmesi memnuniyet verici. Fakat, 3600 ek gösterge düzenlemesinin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle sınırlı kalması eksiklik olur. Tüm kamu çalışanları ve emeklileri de kapsama dahil edilmelidir.\"
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Ergün, 3600 ek göstergenin 2000 yılı sonrası emeklilere intibak verilmesiyle taçlandırılması gerektiğini dile getirerek, yüz binlerce işçi ve Bağ-Kur emeklisinin yıllardır intibak beklediğini vurguladı.
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Bu durumunun yıllar içerisinde büyük bir toplumsal beklentiye dönüştüğünü belirten Ergün, şöyle konuştu:<br><br>\"2000 yılı sonrası emeklilerin düşük aylıklarla geçim zorluğu yaşamasına çözüm bulunması, en az 3600 gösterge düzenlemesi kadar önemlidir. Bunun için 2000 yılı öncesi ve sonrası emeklileri arasındaki aylık hesaplama farklılıklarına son verilmeli. 2000 yılı sonrası emeklilerinin daha düşük aylık alması eşitsizliğe yol açıyor. İntibak sayesinde, 2000 sonrasında emeklilerin, prim kazançları ve prim ödeme gün sayılarındaki değişimle emekli aylıkları önemli ölçüde artacaktır. Bu da emeklilerimize adeta can suyu olacaktır. Kanunlar önünde her bir emeklimizin eşit haklara sahip olması için 3600 gösterge ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin de intibakları yapılmalıdır.\"
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Dört yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.
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Yeni zamla birlikte 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi öğretmen, polis ve din görevlilerinin emekli aylığı 5 bin 592 TL, 2200 ek göstergeye tabi hemşirelerin ise 5 bin 435 TL düzeyinde. Otuz yıllık hizmeti bulunanlar için bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise 3000 ek göstergeli memurlarda 6 bin 721, 2200 ek göstergeli memurlarda ise 6 bin 533 TL.
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Otuz yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL’ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL’ye yükselecek. Hemşirelerin ise emekli aylıkları 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.
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Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı 1.157 TL, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise 1.311 TL artacak. Hemşirelerde ise artış sırasıyla 1304 TL ve 1.477 TL olacak.
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3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.
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3600 ek gösterge için iki sürpriz talep: Emekli maşları önemli ölçüde artabilir
Türkiye Emekliler Derneği 3600 ek gösterge için iki talepte bulundu. Düzenlemenin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle sınırlı kalmayıp tüm kamu çalışanları ve emeklileri de kapsaması gerektiğini belirten TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek göstergenin 2000 yılı sonrası emeklilere intibak verilmesiyle taçlandırılması gerektiğini de dile getirdi. İntibak sayesinde, 2000 sonrasında emeklilerin, prim kazançları ve prim ödeme gün sayılarındaki değişimle emekli aylıklarının önemli ölçüde artacağı hesaplanıyor. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve kimlere verilecek?


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