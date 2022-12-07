Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde yaş sınırı olacak mı? İşte detaylar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, (EYT) yönelik yapılması beklenen düzenlemeye ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Oktay’ın yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı.

EYT'ye yaş sınırı gelecek mi?

Toplantı sonrası ATV'de prensip karar alındığını söyleyen Ankara Haber Müdürü Salim Salimoğlu, EYT’de yaş şartı olduğunu iddia etti. Salimoğlu, 'EYT'li kadınların 48, erkeklerin ise 50 yaşında emekli edilmesine yönelik yani bir yaş şartının getirilmesine yönelik bir prensip kararın alındığını iddia etti.

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Konuyla ilgili son bilgileri aktaran CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram da şu ifadeleri kullandı: “Dün Beştepe’de EYT düzenlemesiyle ilgili önemli bir toplantı yapıldı. EYT ile ilgili pek çok başlık ele alındı. Özellikle AK Parti’den de ekonomi kurmaylarının toplantıda yer aldığını söyleyebiliriz. Öncelikli olarak en önemli başlıklardan biri yaş sınırlamasıydı. Yaş sınırlaması EYT kapsamına alınacak mı? Daha önceden yaş sınırının kapsama getirilmeyeceği yönündeydi. Ancak dünkü toplantıda yaş sınırının getirilebileceği görüş ortaya atıldı. Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş üzeri fikir ortaya atıldı. Henüz nihai karar verilmedi, dün bu konunun görüşülmesi önemli."

EYT son durum ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, “Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp, kamuoyuna açıklayacağız.” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu (29 Kasım): Sırada EYT’li kardeşlerimizin durumu var. Sözleşmeli personel ve EYT’lilerin de yasal düzenlemeye kavuşmasıyla verdiğimiz sözlerin tek tek yerine getirildiğine şahit olacağız. En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına hep beraber şahit olacağız.

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İşverene kıdem tazminatı desteği olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT çalışmalarına ilişkin, "İşverenlerimizin kıdem tazminatı yükünü, Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi için hazırlıklar başlatılmıştır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti; Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır.

EYT düzenlemesi nedir?

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiriyor. Bu tarihte yasanın çıkması sonrasında emeklilik için yaş şartı getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenlerle ilgili çalışmamızı en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" demişti.

ÖZGÜN 1999 öncesi emeklilik için prim gün sayısı kaç?