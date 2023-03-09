Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, EYT'ye ilişkin düzenlemeyle emeklilik hakkını kazanan vatandaşların başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden yapabildiklerini ve bunun için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) gitmelerine gerek olmadığını söyledi. Peki EYT ile emeklilik mecburi mi? Yoksa çalışmaya devam edebilir miyim? sorusuna yanıt aranıyor.

EYT

EYT ile emekli olanlar çalışmaya devam edebilir mi?

Evet. Ancak işveren ve işçi isterse devam edebilirler. Emeklilik için işçinin istifası durumunda işçi ile işveren arasındaki özel hukuk ilişkisi biter. Yani sözleşme ortadan kalkar. Bu durumda işveren isterse bir bölüm çalışanla devam eder, istemezse devam etmez. Emekli olanların tamamını da istemeleri durumunda çalıştırabilir. Kısaca söz işverenindir. Yönetim hakkını kullanarak istediğini devam ettirir, istediğini ettirmez. Yasa teklifinde bu konuda madde yer aldı. Maddede şöyle denildi:

"İşçilerin emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu olarak feshini gerektiren hükümlerin yürürlükten kaldırılması, iş sözleşmesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının sözleşmenin taraflarına bırakılması amaçlanmıştır." Yani, emeklilik talebinde bulunmanın ardından işçinin sözleşmesi fesih edilirken, yeni düzenleme ile fesih zorunluluğu ortadan kalktı.

EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi?

"EYT kapsamında emekli olanlar çalışabilecek mi?" sorusunun yanıtı netleşti. EYT ile emekli olanlar özel sektörde veya kendi işinde çalışmaya devam edebilecek. Kamuda ise emeklilik sonrası çalışma imkanı bulunmuyor.

EYT SGK başvurusu

EYT için SGK’dan kağıt almaya gerek var mı?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, mevzuat gereği mart ayı içinde hangi gün başvurulursa başvurulsun emekliliği hak etme tarihinin 1 Nisan olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok. SGK tarafından verilen bilgiler çerçevesinde toplam beklenti 2 milyon 250 bin kişi. İlk 4 günde 700 bin kişinin başvurusunu alabildik ama daha vaktimiz var. Vatandaşımız panik yapmasın. Rahat rahat gece ya da gündüz fark etmeksizin e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Vatandaşların kurumlara giderek bir evrak-kağıt alma alışkanlığı olsa da buna artık gerek yok. Biz e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılan başvurularda cep telefonunuza başvurunuzun alındığına dair bir kısa mesaj (SMS) gönderiyoruz. Yani elinizde başvurunuzun alındığına dair bir kanıt her zaman oluyor. e-Devlet'e girince başvuru yaptığınızın belgesi de çıkıyor. Bu sebeple vatandaşlarımız rahat olsun, SGK'ye gidip kağıt almak için uğraşmaya gerek yok. Dijital hizmetleri daha etkin kullanarak başvurularımızı e-Devlet Kapısı üzerinden yapalım."



