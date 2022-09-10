Formula 1'de ilk yarışına çıkacak: Nyck De Vries kimdir?

Formula 1 takımlarından Williams, sezonun İtalya'da düzenlenecek 16. ayağında, apandisit teşhisi konan Alex Albon'un yerini Nyck De Vries'in alacağını açıkladı.
2019'da Formula 2, 2021'de ise Formula E'de şampiyonluğa ulaşan Mercedes takımının Hollandalı test pilotu De Vries, kariyerinin ilk F1 yarışına çıkacak.
NYCK DE VRİES KİMDİR?
6 Şubat 1995 doğumlu Nyck de Vries, şuanda Williams Racing adına F1'de yarışan Hollandalı bir pilot.
2020-2021 Formula E Dünya Şampiyonası ve 2019 FIA Formula 2 Şampiyonası'nın yanı sıra 2010 ve 2011 Karting Dünya Şampiyonası'nı kazandı . Ocak 2010'dan Mayıs 2019'a kadar McLaren genç sürücü programına ve Ekim 2016'dan Ağustos 2019'a kadar Audi Sport yarış akademisine imza attı .
Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı'nın yedek pilotu Vries, 2022 İtalya Grand Prix'sinde ilk çıkışını yakaladı.
2022 FORMULA 1 PİLOTLAR PUAN DURUMU
2022 F1 İtalya Grand Prix'si öncesi takımlar ve pilotlar klasmanında oluşan puan durumu ise şöyle;
1.Max Verstappen - 310
2.Charles Leclerc - 201
3.Sergio Perez. - 201
4.George Russell - 188
5.Carlos Sainz Jr. - 175
6.Lewis Hamilton - 158
7.Lando Norris - 82
8.Esteban Ocon - 66
9.Fernando Alonso - 59
10.Valtteri Bottas - 46
11.Kevin Magnussen - 22
12.Sebastian Vettel - 20
13.Daniel Ricciardo - 19
14.Pierre Gasly - 18
15.Mick Schumacher - 12
16.Yuki Tsunoda - 11
17.Guan Yu Zhou - 5
18.Lance Stroll - 5
19.Alexander Albon - 4
20.Nicholas Latifi - 0
FORMULA 1 TAKIMLAR KLASMANI PUAN DURUMU
1.Red Bull Racing - 511
2.Ferrari - 376
3.Mercedes - 346
4.Alpine - 125
5.McLaren - 101
6.Alfa Romeo - 51
7.Haas F1 Team - 34
8.AlphaTauri - 29
9.Aston Martin Racing - 25
10.Williams - 4
FORMULA 1 2022 TAKVİMİ
> Bahreyn (20 Mart) 18:00
> Suudi Arabistan (27 Mart) 20:00
> Avustralya (10 Nisan) 08:00
> Emilia Romagna (24 Nisan) 16:00
> Miami (8 Mayıs) 22:30
> İspanya (22 Mayıs) 16:00
> Monaco (29 Mayıs) 16:00
> Azerbaycan (12 Haziran) 14:00
> Kanada (19 Haziran) 21:00
> Britanya (3 Temmuz) 17:00
> Avusturya (10 Temmuz) 16:00
> Fransa (24 Temmuz) 16:00
> Macaristan (31 Temmuz) 16:00
> Belçika (28 Ağustos) 16:00
> Hollanda (4 Eylül) 16:00
> İtalya (11 Eylül) 16:00
> Singapur (2 Ekim) 08:00
> Japonya (9 Ekim) 08:00
> ABD (23 Ekim) 22:00
> Meksika (30 Ekim) 23:00
> Brezilya (13 Kasım) 21:00
> Abu Dhabi (20 Kasım) 16:00
F1 İTALYA GRAND PRİX (MONZA) HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Formula 1 İtalya Grand Prix'i S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden Saat 16:00'da şifreli olarak izlenebilecek.