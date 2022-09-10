Formula 1'de ilk yarışına çıkacak: Nyck De Vries kimdir? İtalya Grand Prix'sinin 1. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamlamıştı. Dün gerçekleştirilen 1. antrenman seasında Aston Martin Williams'tan yapılan açıklamada, Albon'un sabah saatlerinden itibaren kendisini iyi hissetmediği, apandisit tedavisi için hastaneye kaldırıldığı, bu yüzden onun yerine yedek pilot De Vries'in yarışacağı bildirildi. F1 İtalya GP’de Williams takımında yarış severler geri kalan bölümde sonuçların ne olacağını merak ediyor. Peki Nyck De Vries kimdir? F1 Puan durumu nedir? F1 Takvimi bütün detaylarıyla haberimizde.

Abone Ol