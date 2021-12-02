Facebook giriş, Facebook oturum açma işlemleri

Facebook giriş ve oturum açma işlemleri haberimizde. Aylık kullanıcı olarak milyar rakamlara ulaşan Facebook'ta artık tüm işlemler gerçekleştirebiliyor. Sizler de Facebook'a giriş yapabilir ve oturum açma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra online oyun oynayabilir, arkadaşlarınızla iletişim halinde olabilir, haberleri okuyabilir ve paylaşımları takip edebilirsiniz.

Facebook giriş için tıklayınız

Açılan sayfa üzerinden bilgilerinizi girerek kolayca Facebook'a bağlanabilirsiniz.

Facebook indirme bağlantıları aşağıdadır;

Facebook'u İOS'a indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/ap...

Facebook Messenger'ı Android'e indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.

https://play.google.com/store/...

Facebook'u BlackBerry'e indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.

https://appworld.blackberry.co...

Facebook'u Windowsphone'a indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr...



Facebook'a nasıl kayıt olunur?

Facebook'a kayıt olmak için öncelikle bir mail adresi gereklidir. Facebook üyeliği tamamen ücretsizdir ve bu uygulama her zaman ücretsiz kalacaktır. Facebook'a kaydol seçenekleri için gerekli olan mail adresi bu ücretsiz adımlarda gereklidir. Maile gelen doğrulama kodları ya da linkleri hesabın aktive olması için gereklidir. Ardından belirli bilgiler siteye bildirildikten sonra üyelik işlemi tamamlanabilir. Facebook'a kaydol işlemleri işte bu kadar kolaydır. Başka bir dünyayı içinde barındıran Facebook, bugünlerde herkesin sevgilisi haline gelmiştir ve çocuklar bile bu uygulamayı kullanmaktadır.





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