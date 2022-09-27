Facebook gri hesap, gri profil nedir?

Dünyanın en fazla ziyaret edilen sitelerinden birisi olan Facebook, sayfalarını çalıştırmanın gerekli güvenlik ve şeffaflık gereksinimlerini karşılamadığını düşündüğü hesapları devre dışı bırakmak istiyor. Bu da insanların gri hesap silinmesi mesajı almasına neden oluyor.

FACEBOOK GRİ HESAP NEDİR?

Gri hesap, Facebook'a giriş yapmak için kullanılan ve bir kişisel profil veya hesap ile ilişkili olmayan bir hesaptır. Diğer bir deyişle fake hesap.

Önceden kişilerin bir Sayfada reklamlar oluşturmak, yayınlamak ve bunları yönetmek için kişisel profile sahip olan insanlar sayfalarını gri hesaplarla yönetebiliyordu.

Bu insanların kişisel profillerini bir işletme sayfasına bağlama konusunda sahip oldukları gizlilik endişelerini hafifletmeye yönelik bir girişimdi. Ayrıca, sayfaları yönetmek için insanların sahte profiller oluşturmasını durdurma girişimiydi.

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Facebook artık bunları yapmanıza izin vermiyor. Bunu yapan herkes kendilerine bir gri hesap veya gri profil oluşturmuş olacak. Gri hesaplar, standart hesaplarla aynı güvenlik özelliklerine erişime sahip olmadığı için Facebook gri hesapları kapatıyor. Gri hesap yöneticilerine Facebook'ta güvenliği ve hesap emniyetini artırmak için standart Facebook hesaplarını kullanma şartı koşuyor.

FACEBOOK GRİ HESABINIZ OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

> Gerçek kişisel profiliniz olmayan bir hesap kullanarak veya sadece bir e-posta adresi ve şifre ile Facebook’a giriş yaptıysanız bu gri bir hesap olabilir.

> Bir Facebook sayfasını yönetiyor ve paylaşıyorsanız ancak kişisel bir profiliniz yoksa bu gri bir hesap olabilir.

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> Bir süre önce Facebook profilinizi bir sayfaya dönüştürdünüz ve sonra hiç yeni bir profil hesabı almadıysanız bu bir gri hesap.

> Sayfa Ayarlarınıza / Sayfa Rollerinize girdiğinizde, orada profil fotoğrafı olmayan (sadece gri bir kafa) ve ad yerine bir e-posta adresi olan bir yönetici görüyorsanız bu gri bir hesap.