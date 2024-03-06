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Facebook ve Instagram çöktü mü? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Peki internet çöktü mü? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar...

09:00 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:00 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Facebook ve Instagram çöktü mü?
Facebook ve Instagram çöktü mü?

Facebook ve Instagram kullanıcıları sosyal medya platformlarına girişte sıkıntı yaşadı. Kullanıcılar, Facebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı. Dünya genelinde yüz binlerce kullanıcının etkilendiği erişim sorunları, Türkiye'de de yaşandı.

FACEBOOK'TA NEDEN GİRİLMİYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.

"GLOBAL KAYNAKLI BİR SORUN"

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuya ilişkin, "Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Kullanıcıların bir kısmı Instagram'ın WEB sürümüyle ilgili sorun yaşadığını belirtirken, bazıları da mobil uygulama üzerinde de sorunların olduğunu bildiriyor. Konuya dair uygulamaların resmi yöneticilerinden henüz bir açıklama yok.


#Facebook
#Instagram
#Instagram giriş
#META
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