Özgün TCMBnin faizi düşürmesi piyasaları nasıl etkiledi?
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TCMB'nin faizi düşürmesi piyasaları nasıl etkiledi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizleri bu ay da 150 baz puan indirerek yüzde 10,5 seviyesine çekti. Merkez Bankası faiz kararı sonrası döviz fiyatları da merak edilir oldu. Peki faiz indirimi sonrası dolar ne kadar oldu? Anlık dolar kuru, euro kaç lira? İşte güncel dolar, euro fiyatları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Faiz indirimi sonrası dolar ne kadar oldu?
Dolar, euro, altın fiyatı

Merkez Bankası faiz kararı Ekim 2022 için belli oldu. Ekonomi ilgililerinin merakla beklediği karar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından duyuruldu. Merkez Bankası politika faizini 1,5 puan düşürerek 10,5 çekti.

Faiz indirimi sonrası dolar ne kadar oldu?

  • Karar sonrası dolar Dolar/TL 18,6150'yi görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Merkez Bankası son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, yarınki toplantıda da 100 baz puan indirim bekleniyor. Politika faizi yüzde 12 olarak uygulanıyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar yapacağı toplantılardaki para politikası kararlarına yönelik piyasa beklentilerinin 75'er baz puanda yoğunlaşmasıyla döviz piyasalarında hareketliliğin yavaşladığını söyledi.

Fed'in gelecek ay 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, aralık toplantısı için de 75 baz puan faiz artışı beklentilerinin yüzde 71 seviyesinde olduğunu bildirdi.

  • Dolar endeksi, dün yüzde 0,9 artışla 113'ün üzerini görmesinin ardından bugün 112,8 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi 0,9780'den işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 112,5'in destek, 114'ün direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Altın fiyatları ne kadar?

  • Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 azalışla 973,2 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı faiz kararı öncesi 978 liraya kadar yükselmişti. Faiz kararını takiben altının gram fiyatı 980 liradan alıcı ile buluşuyor.

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