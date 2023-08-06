SGK emekliye faizsiz kredi ile gündemde! Bu yıl emeklilere müjde duyuran SGK, faizsiz bir şekilde konut kredisi dağıtacağını açıkladı. SGK emekliye faizsiz kredi kampanyasından yararlanabilecek hak sahipleri kimlerdir? Faizsiz kredi miktarı ne kadar? Süreç nasıl işliyor hep birlikte inceleyelim!

SGK emekliye faizsiz kredi nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere faizsiz kredi imkanı sunmaktadır. Bu kredi, emeklilerin sağlık, eğitim, konut ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilmektedir.

SGK'dan emeklilere faizsiz kredi nasıl alınır?

SGK emeklilere faizsiz kredi almak için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

Emeklilik aylığı almak. 18 yaşından büyük olmak. Kredi notunun 1200 ve üzeri olması. Kredi başvurusu için gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlamak.

SGK emeklilere faizsiz kredi başvurusu, SGK'nın internet sitesinden online olarak veya SGK'nın herhangi bir şubesinden yapılabilir.

SGK emekli faizsiz kredi almak için istenen evraklar neler?

Başvuru sırasında, aşağıdaki belgeler gereklidir:

Kimlik belgesi.

İkametgah belgesi.

Emekli maaş cüzdanı.

Kredi başvuru formu.

Gelir belgesi.

Kredi notu belgesi.

SGK emekli faizsiz kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır?

SGK emeklilere faizsiz kredi başvurusu, genellikle birkaç gün içinde sonuçlanır.

SGK emekli faizsiz kredi ne kadar?

Kredinin onaylanması halinde, emekliye kredinin tutarı, emeklinin maaşından 12 veya 60 ay boyunca taksitli olarak kesilir. SGK emeklilere faizsiz kredi, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir fırsattır. Kredi, emeklilerin sağlık, eğitim, konut ve diğer ihtiyaçlarını daha kolay karşılamalarını sağlar.

SGK emekli faizsiz krediye nasıl başvurulur?

Önceden faizsiz konut kredisinden yararlanmaya hak kazananlara “Yetki Belgesi” ve “TOKİ Kampanya Yetki Belgesi” düzenleniyordu. Ancak şu an aylık ödeme alan kişiler; ve 4/1-(c) kategorilerinde “Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahibi Olmak İçin Uygunluk Bilgisi Sorgulama” doğrudan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle krediden yararlanmak isteyen bireylerin doğrudan T.C. Ziraat Bankası, 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren SGK tarafından düzenlenen yetki belgesine gerek olmaksızın; konut satışlarında TOKİ kampanyasından yararlanmak isteyenlerin doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası. şubelerine başvurmaları gerekiyor.

Emekliye faizsiz kredi geri ödemesi nasıl oluyor?

Kredinin hak sahibi tarafından geri ödenmesi, her türlü tazminat dahil hak sahibinin aylık ödeneğinin 1/4'ü düşülerek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahsil edilir.

Aylığı ödenmeyen veya ödeneği kesilen çocuklar için açılan ortak kredilerde, geri ödeme için dikkate alınan aylık ödeneğin dörtte birinden fazlasının %25'i oranında geri ödeme yapılır. geri ödemenin başında aylık ödenek alan çocuklar ve bu aylık taksit olarak kabul edilir. Geri ödeme, hak sahibi çocuk tarafından borç tamamen ödenene kadar bankaya yatırılır.