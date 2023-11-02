Faizsiz evlilik kredisi, yeni evlenecek çiftlere, ilk evlilikleri olma şartıyla, taraflardan sadece birisine verilen bir kredi türüdür. Bu kredi, çiftlerin düğün, balayı, mobilya, ev tekstili gibi masraflarını karşılamasına yardımcı olmak amacıyla sunulmaktadır. Peki Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? Evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimler faizsiz evlilik kredisi alacak?

Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?

Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi. Buna göre; Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin aralık ayı civarında verilmesi bekleniyor.

Bakan Göktaş, şu bilgileri paylaştı: "Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır."

Faizsiz evlilik kredisi ne kadar, kaç lira?

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Faizsiz evlilik kredisi şartları belli oldu mu, yaş sınırı kaç?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faizsiz evlilik kredisi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizsiz evlilik kredisine ilişkin olarak şunları dile getirdi: “Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.