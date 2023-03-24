Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na katıldı mı?

Fatih Erbakan cumhur ittifakına katıldı mı?
14 Mayıs 2023 Türkiye genel seçimlerine doğru gidilirken her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. çim takvimine göre ittifak protokolünün sunulmasına 1 saat kala Yeniden Refah Partisi’nden bir hamle geldi. İşte detaylar.
FATİH ERBAKAN CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILDI MI?
AK Parti'den Genel Başkanlığı düzeyinde Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne yapılan bugünkü ziyaretten olumlu sonuç çıktı. Yeniden Refah Partisi, son görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'na katıldı.
İTTİFAK PROTOKOLÜ YSK'YA TESLİM EDİLDİ
Mutabakatın ardından Başvuru için AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve MHP Seçim İşleri Başkanı Feti Yıldız ile Yeniden Refah Partisi temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünün YSK'ya teslimine katıldı.