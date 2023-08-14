Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezona Fatih Karagümrük deplasmanıyla başlıyor. Siyah-beyazlılar, ligin ilk haftasında bugün saat 21.00’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük’le karşılaşacak.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beINSPORTS 1 ekranından canlı yayımlanacak.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş canlı skor

Fatih Karagümrük - Beşiktaş kim yok?

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra takımla çalışmalara yeni başlayan Cenk Tosun yarınki mücadelede görev yapamayacak.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler

Karagümrük kadrosu :

Emre, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Veseli, Adnan, Rohden, Ljajic, Feghouli, Can

Beşiktaş kadrosu:

Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih Uçan, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

Avrupa'daki galibiyetlerle sezona moralli başlayacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 3 maçı kazanmanın moraliyle Süper Lig mücadelesine başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi Tiran'ı 3-1 ve 2-0'lık galibiyetlerle eleyen siyah-beyazlı ekip, 3. ön eleme turunun ilk maçında ise Azerbaycan'ın Neftçi takımını deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Avrupa kupalarındaki 3 maçta ikişer gol atan Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka, Süper Lig'in yeni sezonu öncesi performanslarıyla dikkati çekti. Siyah-beyazlı ekipte Onur Bulut, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan da Avrupa'da gol sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş transfer ettiği isimler kimler?

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Emrecan Bulut, Jean Onana, Daniel Amartey ve Ante Rebic , teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki ilk maçlarına çıkacak.

Yeni transferlerden Onana, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tiran ile yaptığı iki maçın yanı sıra Neftçi mücadelesinde de sonradan oyuna dahil oldu. Tiran ile yapılan rövanş karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Amartey ise Neftçi maçında ilk 11'de şans buldu. Rebic de Neftçi maçında sonradan oyuna dahil oldu.

Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk edecek

Geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, kadrosundaki önemli isimleri kaybetti. Takımın en golcü isimleri olan Mbaye Diagne ve Fabio Borini'nin yanı sıra sözleşmeleri biten Andrea Bertolacci, Kerim Frei, Emiliano Viviano ve Colin Kazım Richards'la yollar ayrıldı.

Orta sahada forma giyen Magomed Ozdoev, Yunanistan'ın PAOK'a ekibine satılırken, geçen sezon Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Ebrima Colley, Saba Lobjanidze, Matteo Ricci, Bruno Rodrigues, Davide Biraschi, Burak Kapacak ve Batuhan Şen de kulüplerine geri döndü.

Fatih Karagümrükü transfer listesi

Transfer döneminde 3'ü kaleci olmak üzere kadrosunu 7 oyuncuyla takviye eden kırmızı-siyahlı ekip; Emre Bilgin, Furkan Beklevic, Matias Dituro, Marcus Rohden, Frederic Veseli, Ryan Mendes ve Can Keleş 'le anlaşmaya vardı.

Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon sahasında oynadığı Beşiktaş mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, rakibine deplasmanda 4-1 kaybetmişti.

Beşiktaş, son 10 sezonda açılış maçlarındaki başarısıyla dikkati çekiyor

Süper Lig'de 2023-2024 sezonundaki ilk maçına yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük karşısında çıkacak siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten bu yana açılış müsabakalarında 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Geçen sezon Kayserispor'a üstünlük kuran Beşiktaş, 2021-2022'de Çaykur Rizespor'u, 2020-2021 ve 2013-2014'te Trabzonspor'u, 2018-2019'da Akhisarspor'u, 2017-2018'de Antalyaspor'u, 2016-2017'de Alanyaspor'u, 2015-2016 ve 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu yenmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar, bu periyotta sadece 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Sivasspor'a mağlup oldu.

İlk hafta maçlarında yüzde 61,5 galibiyet oranı

Beşiktaş, Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda geride kalan 65 sezonun açılış maçlarında yüzde 61,5 galibiyet oranı yakaladı.

Siyah-beyazlılar, çıktığı 65 mücadelede 40 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, lig tarihinde rakiplerine konuk olduğu 32 ilk hafta müsabakasının ise 11'ini kazandı, 14'ünde berabere kaldı ve 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Sadece 9 maçta gol atamadı

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında oynadığı karşılaşmaların 56'sında gol atan Beşiktaş, buna karşın 9 maçta ise fileleri havalandıramadı.

Siyah-beyazlılar, ilk haftaların 27 mücadelesinde kalesini gole kapatırken, 38 karşılaşmada ise rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.