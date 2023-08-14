Chelsea, Liverpool maçı sonucu, özeti
Chelsea, Premier Lig'in 1'inci haftasında Liverpool'u konuk etti. Zorlu müsabakada Anthony Taylor düdük çaldı. Stamford Bridge'deki mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Chelsea, Liverpool maçı golleri kim attı?
Liverpool'da fileleri havalandıran isim 18'inci dakikada Luis Diaz oldu. Chelsea'nin golünü 37'nci dakikada Axel Disasi kaydetti. Chelsea, Premier Lig'de gelecek hafta West Ham United'a konuk olacak. Liverpool ise Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.