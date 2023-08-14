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Chelsea, Liverpool ile berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 1'inci haftasında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İşte Chelsea-Liverpool maçı canlı skor bilgileri.

09:53 . 14/08/2023 Monday
Yeni Şafak
Chelsea, Liverpool maçı sonucu, özeti

Chelsea, Liverpool maçı sonucu, özeti

Chelsea, Premier Lig'in 1'inci haftasında Liverpool'u konuk etti. Zorlu müsabakada Anthony Taylor düdük çaldı. Stamford Bridge'deki mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Chelsea, Liverpool maçı golleri kim attı?

Liverpool'da fileleri havalandıran isim 18'inci dakikada Luis Diaz oldu. Chelsea'nin golünü 37'nci dakikada Axel Disasi kaydetti. Chelsea, Premier Lig'de gelecek hafta West Ham United'a konuk olacak. Liverpool ise Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.



#Chelsea
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