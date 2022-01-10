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Fatih Terim Galatasaray'dan neden ayrıldı?

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. GZT Giresunspor maçının 1-0 bitmesinin ardından gözler Fatih Terim'e çevrilmişti. Fatih Terim maç öncesi Burak Elmas'la görüştü ve yollar ayrıldığı kesinleşti. Fatih Terim'in Galatasaray Teknik direktörlüğü görevinden ayrılışının sebebi merak ediliyor. Fatih Terim istifa etti mi? Fatih Terim Galatasaray'dan neden ayrıldı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim Galatasaraydan neden ayrıldı?
fatih terim

Galatasaray’da Fatih Terim dönemi 10 Ocak 2022 tarihi itibariyle sona erdi. Son zamanlarda dur denilemeyen kötü gidişin ardından Başkan Burak Elmas ve yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantıya katılan Fatih Terim yaklaşık 15 dakika sonra ayrıldı. Bu ayrılık Sarı kırmızılı kulüple yollarını ayırdığının da habercisi oldu. Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılış nedeni futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

FATİH TERİM GALATASARAY'DAN NEDEN AYRILDI?

Giresunspor'a karşı alınan mağlubiyetin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Sarı-kırmızılı takım Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, Nef Stadı'nda bir araya geldi. Yönetimden bazı isimlerin Fatih Terim'in devam etmesi halinde istifa edeceklerini Burak Elmas'a bildirmesi krizi daha da artırdı. Yaklaşık 15 dakika süren toplantının ardından Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Ligin ikinci yarısına da GZT Giresunspor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray’da alınan olağanüstü toplantı kararının ardından da Fatih Terim ile ayrılık kararı çıktı

Başkan Burak Elmas'ın imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle:

"Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sevgili Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir.

Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda ülkemiz ve kulübümüz sayısız başarıya imza attı; Avrupa'da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Fatih Terim'in fikirlerinden ve deneyimlerinden yararlanmaya her zaman devam edeceğiz.

Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz.

Burak Elmas

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı

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