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Messi durdurulamıyor: FC Dallas 4-4 Inter Miami

CONCACAF Ligler Kupası son 16 turunda FC Dallas ve Inter Miami karşı karşıya geldi. Lionel Messi’nin iki gol attığı maç 4-4’lük eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da skor değişmeyince maç penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında Inter Miami rakibine karşına 5-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükselen taraf oldu. Goller dakika 6’ ve 85’ Lionel Messi (2), 37’ Facundo Quignon 45’ Bernard Kamungo, 63’ Alan Velasco 65’ Benjamin Cremaschi, 68’ Robert Taylor ve 80’ Marco Farfan’dan (k.k.) geldi. Lionel Messi 85. dakikada frikikten jeneriklik bir gole imza attı. FC Dallas - Inter Miami maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:34 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
FC Dallas 4-4 Inter Miami Maç Özeti

FC Dallas 4-4 Inter Miami Maç Özeti

CONCACAF Ligler Kupası son 16 turunda Messi’li Inter Miami FC Dallas ile kozlarını paylaştı. 90 dakikası 4-4 biten maçın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Inter Miami 5-3’ük üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükselen taraf oldu. İşte FC Dallas - Inter Miami maç özeti.

FC DALLAS - INTER MİAMİ MAÇ ÖZETİ

FC Dallas - Inter Miami maç özetini izlemek için



#FC Dallas
#Inter Miami
#Lionel Messi
#Concacaf Ligler Kupası
36 dakika önce
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