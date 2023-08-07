CONCACAF Ligler Kupası son 16 turunda Messi’li Inter Miami FC Dallas ile kozlarını paylaştı. 90 dakikası 4-4 biten maçın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Inter Miami 5-3’ük üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükselen taraf oldu. İşte FC Dallas - Inter Miami maç özeti.