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Küresel piyasalar Powell'ın konuşmasına kilitlendi

FED Başkanı Powell'ın konuşması, faiz kararı öncesinde küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Powell'ın vereceği mesajlardan faiz indiriminin ne zaman gerçekleşeceğine dair ipuçları aranacak. Peki Powell ne zaman, saat kaçta konuşacak?

16:22 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
FED Başkanı Powell
FED Başkanı Powell

Powell ne zaman konuşacak sorusunun yanıtı piyasalar tarafından merak ediliyor. Yüksek enflasyon karşısında Mart 2022'de sıkılaştırma döngüsünü başlatan Fed, 11 kez faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faizi toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı. FED Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Jerome Powell konuşması ne zaman, saat kaçta? İşte FED Başkanı Powell konuşma günü ve saati.

FED BAŞKANI POWELL KONUŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasalar için büyük önem arz ediyor. Powell, 23 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de Her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finansal piyasa katılımcılarını Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren sempozyumda konuşacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlarda ise bankanın temmuz ayındaki toplantısının ardından açıklanan veriler ve gelişen ekonomik görünüm ışığında alacağı para politikası kararlarına dair ipuçları aranacak.

Temmuz ayındaki toplantısında ise Fed, politika faizini sabit bırakmış, böylelikle art arda 8 toplantıda faizi değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı. Fed Başkanı Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etmişti.

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