Powell ne zaman konuşacak sorusunun yanıtı piyasalar tarafından merak ediliyor. Yüksek enflasyon karşısında Mart 2022'de sıkılaştırma döngüsünü başlatan Fed, 11 kez faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faizi toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı. FED Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Jerome Powell konuşması ne zaman, saat kaçta? İşte FED Başkanı Powell konuşma günü ve saati.