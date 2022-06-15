FED Haziran Ayı Faiz Kararı Belli Oldu Mu? Fed'den 75 Baz Puanlık Faiz Artışı Beklentisi...

TCMB Merkez Bankası faiz kararı ayın ortasına doğru gündeme gelen konulardan oldu. Yurt içi piyasalarda direkt olarak etkisi bulanan politika faizinin bu ay ne olacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere her ay toplanan Para Politikası Kurulu’nun Haziran ayındaki toplantı tarihi de netleşmişti. Şimdilerde ise “TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz Mayıs ayında haftalık repo faizinin 14,00 olarak sabit bırakma kararı alındığı duyurulmuştu. Peki, TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

FED HAZİRAN AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Saatler 21:00'ı gösterdiğinde açıklanacak olan faiz kararı piyasalar üzerinde büyük etkilerde bulunabilir. Fed, enflasyonla mücadele etmek için faizi artırsa da ABD enflasyonu yüzde 8.6’ya ulaştı. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek.

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FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz kararı toplantıları iki ayda bir gerçekleştiriliyor. Bir sonraki FED faiz kararı toplantısı 14 - 15 Haziran tarihlerinde Türkiye saati ile 21:00'da gerçekleştirilecek.

FED FAİZ KARARI İLE İLGİLİ TAHMİNLER

Fed'in bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda 75 baz puanlık artışa neredeyse kesin gözüyle bakılsa da, birçok banka yetkilisinin daha önce bu adıma karşı yaptığı keskin açıklamalar fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Enflasyona yönelik piyasa öngörülerinin gerçekleşmemesi, beklentilerin yeniden fiyatlanması zorunluluğunu beraberinde getirdi. Buna karşın enflasyon oranlarının açıklandığı cuma gününden bu yana henüz yeterince veri açıklanmaması ve Fed'in iletişim kanallarının işleyiş fırsatı bulamaması söz konusu beklentilerin olgunlaşmasını engelliyor.

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Her ne kadar para piyasalarında 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlansa da, Fed'in izleyebileceği farklı seçeneklerin de olması yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor. Öte yandan, birçok kurumun gerçekleştirdiği anketlerde ekonomistlerin medyan faiz artışı beklentisinin de hala 50 baz puanda olması dikkati çekiyor.

Buna göre, Fed'in 75 baz puanlık faiz artışı ile devamında nispeten güvercin açıklamalar yapma ihtimali bulunduğu gibi, 75 baz puanlık artışın sözle yönlendirmesi yapılmadığı için 50 baz puanlık faiz artışı ve çok daha şahin bir duruş sergileme ihtimali de bulunuyor.

Para piyasalarında yılın geri kalanındaki toplantıların en az birinde daha 75 baz puanlık faiz artışına gidileceği fiyatlanırken, yıl sonu Fed'in politika faizinin yüzde 3,50'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.