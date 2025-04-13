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ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

17:5013/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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FED faiz kararı ne zaman belli olacak?
FED faiz kararı ne zaman belli olacak?

ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından küresel piyasaların dikkati faiz kararlarına çevrilmiş durumda. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed), 19 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini %4,25-%4,50 aralığında sabit tutmuştu. Ekonomi gündemini yakından takip edenler şimdi yeni faiz kararına kilitlendi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası faiz kararı, 6-7 Mayıs tarihlerinde uygulanacak toplantı ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de ilan edilecek.

FED FAİZ KARARI NE OLUR, TAHMİN NE YÖNDE?

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için geçen yıl aralıkta öngördüğü yüzde 3,9'da sabit tuttu. Fed, federal fon oranına ilişkin 2026 ve 2027 tahmini ile uzun dönem ortalama faiz beklentisini sırasıyla yüzde 3,4, yüzde 3,1 ve yüzde 3'te bıraktı. Tahminler Fed'in 2025'te 2 faiz indirimi öngörmeye devam ettiğinin sinyalini verdi.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,7'ye, 2026 için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkarılırken, 2027 için yüzde 2 olarak korundu. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,8'e revize edilirken, 2026 için yüzde 2,2 ve 2027 için yüzde 2'de sabit tutuldu.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 1,7'ye, gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 1,8'e ve 2027 için yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e düşürüldü. İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl, gelecek yıl ve 2027 için yüzde 4,3 olarak korundu.

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