Küresel piyasalarda gözler Fed ve Nisan ayında yapacağı toplantıya döndü. Faiz kararının ne olacağı merak edilse de Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz günlerde enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerleme memnuniyetle karşılansa da enflasyonun hedefe sürdürülebilir şekilde geri getirilemediğini ifade etmişti. Peki, Fed Nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ne zaman? İşte, detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. ABD Merkez Bankası Nisan faiz kararı toplantısı 30 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 1 Mayıs günü saat 21.00 - 22.00 sıralarında açıklanacak. 2024 yılı sonuna kadar üç çeyrek puanlık faiz indirimi öngördü. Diğer yandan ise para piyasalarında FED'den bu sene için üç faiz indirim beklentisi ikiye düştü.

NİSAN AYINDA FED FAİZİ DÜŞÜRÜR MÜ?

Fed Başkanı Jerome Powell, Stanford İşletme, Hükümet ve Toplum Forumu etkinliğinde yaptığı konuşmada para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var" diye konuştu.







