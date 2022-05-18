FED faiz kararı ne zaman belli olacak? Haziran ayı toplantısı için geri sayım

FED faiz kararı Haziran 2022 bekleniyor. Mayıs ayında faiz yükseltmeye gidildi. Böylece para politika faizleri 0,50'ye yükselmiş oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı tarihi

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in ilk toplantısı 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı.

İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti.

Son olarak üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı.

2022 Haziran Fed toplantısı ise 14 – 15 Haziran tarihinde yapılacak.

Fed 15 Haziran'da Türkiye saati ile 21:00’de faiz kararını açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell’in basın toplantısının ise 21:30’da başlaması bekleniyor.

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FED HAZİRAN AYINDA FAZİ PUANINI ARTIRACAK MI?

FED faiz kararı ne olacak? sorusuna Başkan Powell'ın açıkladığı yıllık planda şöyle yanıt veriliyor:

"Bilançonun daraltılmasına 1 Haziran'da başlanacak. İlk etapta bilanço azaltımına Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlanacak.

İlk 3 ayın ardından bilanço daraltmadan aylık miktar Hazine kağıtlarından 60 milyar dolara ve mortgage destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek.