Fenerbahçe Arda Güler transferinden ne kadar gelir elde etti?

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid, Fenerbahçeli milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Real Madrid ve Fenerbahçe'nin transfer konusunda anlaşmaya vardığı ve Arda Güler'in 6 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Fenerbahçe Arda Güler transferinden iyi bir gelir elde etti. İşte detaylar.

FENERBAHÇE ARDA GÜLER TRANSFERİNDEN NE KADAR GELİR ELDE ETTİ?

Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in 20 milyon avro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bedel karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.

Yolun açık, şansın bol olsun Arda Güler pic.twitter.com/rGYvdHIqAC — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 6, 2023

DÜNYA DEVİNDEN TÜRKÇE PAYLAŞIM

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, Arda Güler'in transferini sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla da takipçilerine duyurdu.

⏳ Yükleniyor... — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 6, 2023

Arda Güler'in transferinden önce Türkçe "yükleniyor" paylaşımını yapan başkent ekibi, sonraki paylaşımlarında transferi ve detaylarını açıkladı.

İspanyol ekibinden ‘Hoş geldin Arda’ başlıklı yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Arda Güler’in transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken oyuncu ile 6 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Yarın sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçecek olan Arda Güler için yarın TSİ 13.00’te imza töreni düzenlenecek.











