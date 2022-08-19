ÖZET | Fenerbahçe- Austria Wien: 2-0 (Özet ve Goller)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımını 2-0 yenerek gruplara kalma yolunda büyük avantaj sağladı.

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇININ SKORU: 2-0

Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Jorge Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip deplasmanda Avusturya temsilcisini 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi tur için avantajı kaptı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Joshua King ve 89. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Fenerbahçe'de mücadelenin ilk golünü kaydeden Norveçli futbolcu Joshua King maçın 2. yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien'i 2-0 mağlup etti pic.twitter.com/xObdyat2u7 REKLAM August 18, 2022

Maçtan dakikalar

4'| Austria Wien'de Martins'in kullandığı uzun tacın ardından ceza alanında topla buluşan Manfred Fischer şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

Fenerbahçe öne geçti

GOL | Fenerbahçe 8. dakikada Joshua King'in golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen atakta Diego Rossi'nin ara pasıyla topla buluşan Joshua King, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

13'| Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Diego Rossi, ortasını yaptı. Kaleci Früchtl topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

21'| Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Kaleci Früchtl üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.

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26'| Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Ön direkte İsmail Yüksek kafa vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

33'| Sol kanatta topla buluşan Diego Rossi iki oyuncu arasından çıkıp Alioski'ye pasını aktarmak istedi. Savunma son anda araya girdi.

36'| Austria Wien etkili geldi. Ceza alanına gönderilen ortada Tabakovic kafa vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

43'| İsmail Yüksek önde basarak topu kazandı ve sağ çaprazdaki Serdar Dursun'a pasını aktardı. Serdar'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.

Yabancı madde atıldı

43'| Austria Wien tribünlerinden atılan bir yabancı madde Altay Bayındır'a isabet etti oyun bir süreliğine durdu.

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Altay Bayındır’a ‘davul tokmağı’ atıldığı an. pic.twitter.com/0l6GtpQmJo — SPOR (@yenisafakspor) August 18, 2022

Kısa süreli bir sakatlık geçiren Altay Bayındır ayağa kalktı ve oyuna devam edebiliyor.

SPOR Viyana'da skandal anlar: Austria Wien tribününden davul tokmağı atıldı

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

47'| Austria Wien etkili geldi. Ceza sahası içi sağ çaprazından Fitz şutunu gönderdi. Top az farkla auta çıktı.

50'| Fenerbahçe'de sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Alioski ortasını yaptı, Serdar Dursun'un kafa vuruşu üstten auta gitti

Joshua King oyuna devam edemedi

55'| Fenerbahçe'de Joshua King arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı ve kenara değişiklik isteğinde bulundu. Sarı-Lacivertli ekipte Lincoln King'in yerine oyuna dahil oldu.

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63'| Fenerbahçe gole yaklaştı! Ceza alanı önünde topla buluşan Serdar Dursun şutunu çekti, savunmadan seken top kornere çıktı.

72'| Ferdi Kadıoğlu sağ kanatta aldığı topu çalımlarla sol kanada taşıdı ve Alioski'ye verdi. Alioski'nin yaptığı ortaya Serdar Dursun'dan önce savunma kafayı vurdu.

Austria Wien 10 kişi

KIRMIZI KART | Austria Wien'de Galvao, 83. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Orta alanda Rossi'ye kayarak yaptığı müdahale sonucu Galvao maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Daha önce de kartı bulunan futbolcu kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

GOL | Fenerbahçe, 89. dakikada Serdar Dursun'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Rossi'nin şutunun ardından ceza alanında topu önünde bulan Serdar Dursun yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe mücadeleden 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.