Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı CANLI

THY Euroleague'deki temsilcilerimizen Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de evinde Alba Berlin'i konuk ediyor. Mücadele saat 20.45'te başladı.
Fenerbahçe Beko - Alba Berlin: 7-11
Maçta İlk çeyrek
* Fenerbahçe Beko - alba berlın: 24-22 (1. Periyot sonucu)
* Fenerbahçe Beko - Alba Berlın: 28-26 (2. Periyot oynanıyor)
Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin'i karşı karşıya getiren zorlu mücadele saat 20.45'te başladı ve beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanıyor.
Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.
Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.