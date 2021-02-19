Özgün Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı CANLI
ÖZGÜN HABERLER

Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı CANLI

Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı canlı olarak THY Avrupa Ligi 25. Haftasında evinde konuk ediyor.

Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan Fenerbahçe 6. sırada bulunuyor. Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor... İşte,Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı canlı anlatım.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı
Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı

THY Euroleague'deki temsilcilerimizen Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de evinde Alba Berlin'i konuk ediyor. Mücadele saat 20.45'te başladı.

Fenerbahçe Beko - Alba Berlin: 7-11

Maçta İlk çeyrek

* Fenerbahçe Beko - alba berlın: 24-22 (1. Periyot sonucu)

* Fenerbahçe Beko - Alba Berlın: 28-26 (2. Periyot oynanıyor)

Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin'i karşı karşıya getiren zorlu mücadele saat 20.45'te başladı ve beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanıyor.

Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.

Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.

Abone Ol Google News
Fırtına durmuyor

Fırtına durmuyor

​Trabzonspor üst üste 7. galibiyetini aldı.
Hakkariye roket düştü

Hakkari'ye roket düştü

PKK'nın hain saldırısına TSK anında yanıt verdi.
ABD geri döndü

'ABD geri döndü'

​Joe Biden dış politikada değişim sinyali verdi.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Oynanan oyunları<br>yakından takip ediyoruz

Oynanan oyunları
yakından takip ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri ve aileleri uyardı.
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.
Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

​Yıldırımlı vatandaşlara A1 seviyesinde İngilizce öğretiyor
MEB'den liselerle ilgili karar

MEB'den liselerle ilgili karar

Uygulamalı dersler yüz yüze yapılacak.

Adana 33 bin kişilik<br>yeni stadına kavuştu

Adana 33 bin kişilik
yeni stadına kavuştu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni stadyumun açılışını gerçekleştirdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yedi ilde yapılan kongrelere katıldı.

Yüzlerce ​Hakkarili Gara şehitleri için sokaklara döküldü.

'Ölüm meselesi belli olmaz'

'Ölüm meselesi belli olmaz'

Aydınlı çift 40 yıldır birlikte kürek çekiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.