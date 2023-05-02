Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE BEKO - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
FENERBAHÇE BEKO - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçı Fenerbahçe Beko - Olympiakos karşılaşması
3 Mart Çarşamba saat 20.45
’de başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma
S Sport
ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
#Fenerbahçe Beko
#Olympiakos
#THY Avrupa Ligi
#play-off
#çeyrek final
2 saat önce