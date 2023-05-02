|
Özgün

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u konuk edecek

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Olympiakos'un ev sahipliğinde Yunanistan'da oynanan ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde etti. Eşleşmedeki ilk maçı Yunan ekibi 79-68 kazanırken, ikinci müsabakadan 82-78 galip ayrılan Fenerbahçe Beko seride durumu 1-1 yaptı. Peki Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

12:11 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?


THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçı Fenerbahçe Beko - Olympiakos karşılaşması
3 Mart Çarşamba saat 20.45
’de başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma
S Sport
ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.






#Fenerbahçe Beko
#Olympiakos
#THY Avrupa Ligi
#play-off
#çeyrek final
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.