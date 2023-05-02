Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-78 yenerek seride durumu 1-1 yaptı. Serinin üçüncü maçı 3 Mayıs Çarşamba günü sarı-lacivertli ekibin ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Olympiakos - Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.