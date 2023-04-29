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THY Avrupa Ligi: Olympiakos 78-82 Fenerbahçe Beko

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-78 yenerek seride durumu 1-1 yaptı. Serinin üçüncü maçı 3 Mayıs Çarşamba günü sarı-lacivertli ekibin ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Olympiakos - Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:40 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Olympiakos 78-82 Fenerbahçe Beko Maç Özeti

Olympiakos 78-82 Fenerbahçe Beko Maç Özeti

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos'u deplasmanda 82-78 mağlup etti ve seride durumu 1-1’e getirdi.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için

Karşılaşmaya tempolu başlayan ev sahibi ekip, Walkup ve Canaan ikilisinin basketleriyle ikinci dakikayı 10-1 üstünlükle geçti ve rakibini molaya zorladı. Hücumda etkili olmakta zorlanan sarı-lacivertli ekibin farkı azaltma çabaları sonuç vermedi ve Olympiakos, ilk çeyreği 24-10 önde tamamladı.

Edwards'ın takımı sürüklemesiyle 8 sayılık bir seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı tek haneye düşürdü: 28-20. İlk çeyreği göre daha organize hücum eden sarı-lacivertli ekip, rakibini durdurduğu ve oyunda dengeyi sağladığı ikinci çeyreğin ardından soyunma odasına 37-34 geride gitti.

Maçın kopmasına izin vermeyen ve son çeyreğe 5 sayılık farkla (56-51) geride giren Fenerbahçe Beko, son çeyreğe çok iyi bir başlangıç yaptı. Motley ve Guduric'in basketleriyle skora dengeyi getiren (56-56) sarı-lacivertliler, Hayes-Davis'in 32. dakikadaki üçlüğüyle karşılaşmada ilk kez öne geçti: 56-59. Rakibine Vezenkov, Mckissic ve Sloukas ile karşılık veren Olimpiakos, yeniden öne geçti: 73-68.

Skor üstünlüğünün iki takım arasında gidip geldiği son bölümde daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, rakibini 82-78 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da tribünden takip etti.



#Olympiakos
#Fenerbahçe Beko
#THY Avrupa Ligi
#Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
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