Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile eşleşti. Sarı lacivertliler, turu geçtiği takdirde adını UEFA Avrupa Lig gruplarına yazdıracak.
FENERBAHÇE- HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN?
19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı saat 21:45’te başlayacak. Mücadele canlı yayınla TV8'de olacak.
Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olan Fenerbahçe'nin bu turda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile sahasında oynayacağı ilk müsabakada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı, Jeremie Pignard ise dördüncü hakem olarak görev alacak.