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Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off turunda mücadelesinde heyecan dorukta... UEFA Avrupa Ligi ön eleme mücadelesinde Fenerbahçe Helsinki maçı heyecanı yaşanacak. Sarı lacivertli temsilcimiz gruplara kalmak için kendi evinde avantajlı skoru elde etmeye çalışacak. Peki, Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta?
fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile eşleşti. Sarı lacivertliler, turu geçtiği takdirde adını UEFA Avrupa Lig gruplarına yazdıracak.

FENERBAHÇE- HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN?

19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı saat 21:45’te başlayacak. Mücadele canlı yayınla TV8'de olacak.

Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olan Fenerbahçe'nin bu turda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile sahasında oynayacağı ilk müsabakada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı, Jeremie Pignard ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

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