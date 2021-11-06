Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçı ne zaman?

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 12'nci hafta maçları, bugün oynanan iki karşılaşmayla başladı. 3 maçını kaybeden Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşmasının detayları merak kazandı.
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
SÜPER LİG 12. HAFTA PROGRAMI
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
6 Kasım Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
7 Kasım Pazar
13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)