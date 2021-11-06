Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçı ne zaman? Süper Lig'de heyecan bugün 4 karşılaşmayla devam edecek. Oldukça önemli mücadelelerin oynanacağı haftada Beşiktaş ile Trabzonspor bu akşam derbide karşılaştı. Fenerbahçe- Kayserispor maçının ne zaman yapılacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe Kayserispor maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte maça dair ayrıntılar...

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