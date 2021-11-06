Özgün Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçı ne zaman?
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Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçı ne zaman?

Süper Lig'de heyecan bugün 4 karşılaşmayla devam edecek. Oldukça önemli mücadelelerin oynanacağı haftada Beşiktaş ile Trabzonspor bu akşam derbide karşılaştı. Fenerbahçe- Kayserispor maçının ne zaman yapılacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe Kayserispor maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte maça dair ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçı ne zaman?
süper lig

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 12'nci hafta maçları, bugün oynanan iki karşılaşmayla başladı. 3 maçını kaybeden Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşmasının detayları merak kazandı.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG 12. HAFTA PROGRAMI

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

6 Kasım Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

7 Kasım Pazar

13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)
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