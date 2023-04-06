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Fenerbahçe ile Kayserispor kupada 14. kez karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşacak. İki ekip, kupada 14. kez karşılaşacak. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Kayserispor'la oynayacağı maçın saati, kanalı belli oldu. Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10:35 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fnerbahçe- Kayserispor

Fnerbahçe- Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çeyrek Final maçları bu hafta oynanıyor. Fenerbahçe ile Kayserispor da, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final vizesi alabilmek için karşılaşacak.

FENERBAHÇE İLE KAYSERİSPOR 13. KEZ KARŞILAŞIYOR

İki ekip, Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 7 kez kazanırken Kayserispor 3 kez kazandı. İki takım arasında oynanan 3 kupa maçında da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan Türkiye Kupası maçları ve bu maçlarda alınan sonuçlar şöyle:1973/1974 Fenerbahçe-Kayserispor 5-0 1973/1974 Kayserispor-Fenerbahçe 3-2 2004/2005 Fenerbahçe-Kayserispor 4-0 2007/2008 Kayserispor-Fenerbahçe 0-0 2011/2012 Fenerbahçe-Kayserispor 5-4 2014/2015 Fenerbahçe-Kayserispor 1-2 2014/2015 Kayserispor-Fenerbahçe 1-1 2015/2016 Fenerbahçe-Kayserispor 1-0 2016/2017 Kayserispor-Fenerbahçe 0-3 2016/2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0 2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 0-0 2019/2020 Fenerbahçe-Kayserispor 2-0 2021/2022 Fenerbahçe-Kayserispor 0-1

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Kayserispor maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Samuel (Alioski), Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Arda, Rossi, Valencia

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Mensah, Ackah, Cardoso, Kemen, Mane, Thiam



#fenerbahçe
#kayserispor
#Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final
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