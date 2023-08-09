FENERBAHÇE - MARİBOR MAÇ KADROSU

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Moldova temsilcisi Zimbru temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaştı. 5-0 biten ilk maçında rövanşında Fenerbahçe 4-0 kazarak 9 farklı skorla turladı. Maçın goller dakika 48’ Dusan Tadic, 57’ ve 59’ Michy Batshuayi, 77’ İsmail Yüksek’ten geldi. Tecrübeli golcü Edin Dzeko bu maçta forma giymedi. Zimbru - Fenerbahçe maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.