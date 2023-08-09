Fenerbahçe - Maribor Maç Kadrosu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Maribor ile yarın oynayacağı maçın kadrosundan Serdar Aziz'i çıkartıp, Alexander Djiku'yu UEFA'ya bildirdi. Fenerbahçe - Maribor maç kadrosu haberimizde.
FENERBAHÇE - MARİBOR MAÇ KADROSU
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Maribor ile yarın oynayacağı maçın kadrosundan Serdar Aziz'i çıkartıp, Alexander Djiku'yu UEFA'ya bildirdi.
Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer aldı:
Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat öncesine kadar 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyordu.