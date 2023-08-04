Fenerbahçe - Maribor maçını hangi hakem yönetecek?

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, dün akşam Moldova ekibi Zimbru ile deplasmanda karşılaştı. Sahasında oynadığı ilk maçta rakibini 5-0 mağlup etmeyi başaran sarı lacivertliler, deplasmanda da 4-0 kazanarak adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Konferans Ligi’ne yoluna gruplarda devam etmek isteyen Fenerbahçe Zimbru’yu elemesi durumunda üçüncü tura kalacak. Peki, Fenerbahçe bir üst tura yükselmesi halinde rakibi kim olacak?