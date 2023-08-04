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Fenerbahçe - Maribor maçını hangi hakem yönetecek?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turunda Moldova temsilcisi Zimbru’yu eleyen temsilcimiz Fenerbahçe’nin 3. turdaki rakibi NK Maribor oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 10 Ağustos Perşembe günü Slovenya temsilcisi Maribor ile karşılaşacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 21.00’de başlayacak. Peki, Fenerbahçe - Maribor maçını hangi hakem yönetecek? İşte detaylar.

17:43 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Maribor maçını hangi hakem yönetecek?

Fenerbahçe - Maribor maçını hangi hakem yönetecek?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı Maribor maçının hakemi belli oldu.

FENERBAHÇE - MARİBOR MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 10 Ağustos Perşembe günü Slovenya temsilcisi Maribor ile karşılaşacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 21.00’de oynanacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Robert Jones yönetecek.

Jones’un yardımcılıklarını Ian Hussin ve Wade Smith yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.



#UEFA
#Avrupa Konferans Ligi
#3. eleme turu
#Fenerbahçe
#Maribor
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