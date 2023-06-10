Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu. Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası finali kapsamında karşı karşıya geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu finalin nerede ve hangi tarihte oynanacağına ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Ziraat Türkiye Kupası finali nerede ve zaman oynanacak? sorusu da böylece yanıtlanmış oldu. Peki, Ziraat Türkiye kupası Fenerbahçe Başakşehir finali ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?