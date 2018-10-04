Fenerbahçe Spartak Trnava CANLI - FB Spartak maçı kaç kaç?

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında karşılaşacağı Spartak Trnava maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta karşılaşmasında yarın mücadele edeceği Slovakya temsilcisi Spartak Trnava maçı çalışmalarını bugün Ülker Stadı’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular 5’e 2 yapılan top kapma çalışması yaparken, idmanın basına kapalı kısmında ise taktik antrenman gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un gruplarında bu akşam oynayacakları maçlar beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

beIN Sports'tan yapılan açıklamada, "Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu akşam UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları beIN Sports tarafından naklen yayınlanacak." ifadesi kullanıldı.

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Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Spartak Trnava, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı.Slovakya temsilcisi Spartak Trnava, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda mücadele edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün Ülker Stadı’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Radoslav Latal yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Açma germe hareketleri yapan Slovak temsilcisi, topla yapılan pas çalışması gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalıştı.











