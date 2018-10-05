Fenerbahçe Spartak Trnava maç özeti! Video maç özeti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı Cezayirli santrforu İslam Slimani'nin golleriyle 2-0 yenerek ilk puanlarını aldı. Bizler de kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Fenerbahçe Spartak Trnava maç özetini hazırladık.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe, rakibine kalesinde de önemli bir şans tanımadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda aradığı golü İslam Slimani'yle 51. dakikada bularak 1-0 öne geçen Fenerbahçe, aynı futbolcunun kafa golüyle 68. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Sarı-lacivertliler rakibini 2-0 yenerek D Grubu'nda 3 puanla 2. sıraya yükseldi. Slovak ekibi ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında ise Hırvat ekibi Dinamo Zagreb deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 yenerek 6 puanla liderliğini sürdürdü. Anderlecht ise ikinci maçından da puan alamadı ve haftayı 4. sırada kapattı.

- 3 maç sonra kazandı

Fenerbahçe, 3 maç sonra galip geldi.

Bu maça kadar oynadığı son resmi müsabakada Dinamo Zagreb ve Çaykur Rizespor'a farklı kaybeden sarı-lacivertliler, derbide de Beşiktaş'la 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 2-0 geçti ve 16 Eylül'deki Atiker Konyaspor galibiyettinden sonra ilk kez kazanmayı başardı.

- Kadıköy'de Avrupa hasreti bitti

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de 2 yıl sonra galip geldi.

Kadıköy'de son galibiyetini 24 Kasım 2016'da Ukrayna temsilcisi Zorya'yı 2-0 yendikten sonraki 4 maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

Sarı-lacivertliler, bu kötü istatistiğe Slovak temsilcisini yenerek son verdi.

- Slimani gol hasretini bitirdi

Fenerbahçe'nin Cezayirli santrforu Slimani, 4 maçlık gol hasretine son verdi.

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Süper Lig'de Kayserispor'a atan Slimani, 4 maç sonra rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Spartak Trnava karşısında 2 gole imza atan Slimani, bu sezonki gol sayısını da 3'e yükseltti.

- Mehmet Topal 500. maçına çıktı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mehmet Topal, profesyonel kariyerinin 500. kulüp maçına çıktı.

Karşılaşmanın 88. dakikasında İslam Slimani'nin yerine oyuna dahil olan Mehmet Topal, profesyonel kariyerinde 5. kez dalya dedi.

- Soyunma odasına ıslıklarla gitti

Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarının son düdüğüyle birlikte takımlarını protesto etti.

İlk devrede ortaya konan futboldan memnun kalmayan taraftarlar, futbolcuları ıslıkladı.

Bu sırada taraftarlar eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratlar yaptı.

Fenerbahçeli futbolcular, ikinci yarıya çıkarken de tribünlerden ıslıklı protesto aldı.

03:52 dk 05 Ekim 2018 Diğer Fenerbahçe 'Islam'la güldü 2-0 (Maç özeti) UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe, Slovak ekip Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve kalan 7 haftada sadece 7 puan toplayabilen sarı lacivertli ekip, Avrupa'da ayağa kalktı ve mücadeleyi 52. ve 68. dakikalarda Slimani'nin attığı gollerle 2-0 kazandı. Fenerbahçe, gruptaki 3. maçını 25 Ekim'de Belçika'da Anderlecht ile yapacak.



