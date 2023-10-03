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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nda deplasmanda Slovak temsilcisi Spartak Trnava ile karşılaşacak. 5 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı yönetecek hakem UEFA tarafından açıklandı. Peki, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını hangi hakem yönetecek? İşte detaylar.

11:32 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının hakemi kim?

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının hakemi kim?

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Spoartak Trnava’ya konuk olacak. Anton Malatinsky Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma 5 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak. Peki, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının hakemi kim? İşte detaylar.

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nda deplasmanda Slovak temsilcisi Spartak Trnava ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Sascha Stegemann yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, 5 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Anton Malatinsky Stadyumu’nda oynanacak bu mücadelede Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann’ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.


Maçta VAR koltuğunda Benjamin Brand, AVAR’da Christian Dingert oturacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜR

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GOL KRALLIĞI





#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Spartak Trnava
#Sascha Stegemann
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