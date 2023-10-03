Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının hakemi kim?

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, 5 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Anton Malatinsky Stadyumu’nda oynanacak bu mücadelede Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann’ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.