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Fenerbahçe - Twente Maç Kadrosu Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe - Twente maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Twente’yi konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de oynanacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. 4. randevuya çıkacak 2 takım arasındaki karşılaşmalarda Fenerbahçe’nin 1 Twente’nin ise 2 galibiyeti bulunuyor. Sarı-lacivertliler yıldız transferleriyle güçlendirdiği kadrosuyla sahada en iyi sonucu almaya çalışacak. Fenerbahçe - Twente maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

10:37 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Twente Maç Kadrosu Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe - Twente Maç Kadrosu Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 20.00’de S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Twente maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE

70 İrfan Can Eğribayat

3 Samet Akaydin

14 Luan Peres

24 Jayden Oosterwolde

7 Ferdi Kadıoğlu

10 Dusan Tadic

17 İrfan Can Kahveci

8 Mert Hakan Yandaş

53 Sebastian Szymanski

80 İsmail Yüksek

9 Edin Dzeko

TWENTE

1 Lars Unnerstall

2 Mees Hilgers

3 Robin Pröpper

20 Joshua Brenet

39 Mats Rots

8 Youri Regeer

14 Sem Steijn

23 Michal Sadilek

9 Ricky van Wolfswinkel

11 Daan Rots

27 Manfred Ugalde

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇINA DOĞRU

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Twente'nin teknik direktörü Joseph Oosting, sarı-lacivertlilerle oynayacakları karşılaşmanın çok güzel geçeceğini söyledi.

Ülker Stadı'nda maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oosting, Fenerbahçe'yi beğendiğini belirterek, "Rakibimizin çok iyi futbolcuları var. Özellikle birkaç tanesini sayabilirim ama söylemekle de bitmez. Gerçekten de oyuncu kalitesi açısından çok iyi bir takım." ifadelerini kullandı.

Oyuncusu Naci Ünüvar hakkında konuşan Oosting, "Naci, fiziksel olarak gelişme kaydediyor. Zaten gelişmez ise bizde bir hata var demektir. Çok iyi bir oyuncu. Takımın değerli bir parçası ve bizimle beraber olduğu için mutluyuz." diye konuştu.

İstanbul'u beğendiğini kaydeden Oosting, "Burası inanılmaz büyük bir şehir. Dünyanın en büyük metropollerinden biri. Bu stat ise çok büyüleyici. Burada oynayacağımız maçtan zevk almaya bakacağız. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Naci Ünüvar: "Yüzde yüzümü vermeye hazırım"

Yeniden Türkiye'de olması ile ilgili konuşan Ünüvar, "Buraya geldiğim için mutluyum. Fenerbahçe'ye karşı oynamak da gerçekten çok özel. Bu tarz maçlardan keyif almaya çalışmak lazım." dedi.

Sakatlık problemi ile ilgili de konuşan Ünüvar, "Hazırlıklara katılamadım ama şu an her şey iyiye gidiyor. Geçen senenin getirdiği sakatlıktan dolayı bir dönem oynayamamıştım. Ama artık antrenmanlara katılıyorum ve yüzde yüzümü vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Twente hazırlıklarını tamamladı

Hollanda ekibi, yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını Ülker Stadı'nda tamamladı.

İdmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Oyuncular, basına açık bölümde pas ve şut çalışması yaptı.



#Fenerbahçe
#Twente
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
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