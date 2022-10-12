Özgün Fenerbahçe yarın AEK Larnaca ile mücadele edecek
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Fenerbahçe yarın AEK Larnaca ile mücadele edecek

Fenerbahçe, AEK Larnaca'ya konuk olacak. Güney Kırbrıs'ta oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. 13 Ekim Perşembe günü 19:45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Fenerbahçe’nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosu belli oldu. Peki Fenerbahçe’nin AEK Larnaca kadrosunda kimler var?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe’nin AEK Larnaca kadrosunda kimler var?
Fenerbahçe AEK Larnaca kadrosu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe yarın akşam AEK Larnaca ile deplasmanda mücadele edecek. Rennes ile B Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı deplasmanda yenerek play-off turu öncesinde gruplardan çıkmayı garanti altına almak istiyor.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşacağı AEK Larnaca maçı öncesi kamp kadrosu açıklanırken, sakat oyuncuların yanı sıra Miha Zajc kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin AEK Larnaca kadrosunda kimler var?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın akşam deplasmanda AEK Larnaca ile karşılaşacak. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Joshua King ve Willian Arao’nun yanı sıra kas ağrısı bulunan Miha Zajc kafilede yer almadı. Bugün Güney Kıbrıs’a gidecek sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  • "Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yiğit Efe Demir, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi."

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