Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 3 Ocak Salı yarın saat 20:00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Corendon Airlines Park’da oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu olacak.
FENERBAHÇE'DE SAKAT OYUNCULAR KİMLER?
Tedavileri süren Joao Pedro, Enner Valencia ile antrenman eksiği bulunan Luan Peres kafilede yer almadı.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI KAMP KADROSU
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.