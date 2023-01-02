Özgün Fenerbahçenin maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?
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Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, çabukluk çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın hakemi kim? Fenerbahçe'de sakat oyuncular kimler? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?
Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 3 Ocak Salı yarın saat 20:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Corendon Airlines Park’da oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu olacak.

FENERBAHÇE'DE SAKAT OYUNCULAR KİMLER?

Tedavileri süren Joao Pedro, Enner Valencia ile antrenman eksiği bulunan Luan Peres kafilede yer almadı.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.

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