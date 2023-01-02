Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, çabukluk çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın hakemi kim? Fenerbahçe'de sakat oyuncular kimler? İşte soruların cevapları.

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