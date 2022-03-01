Fenerbahçe'nin yeni transferi: İsak Vural kimdir?

Fenerbahçe dün twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamayla gündeme oturdu. Oldukça başarılı, genç ve yetenekli İsak Vural'ı kadrosuna dahil etti. Sarı-Lacivertliler, Barcelona ve Benfica'nın altyapılarında oynayan genç yetenek İsak Vural'ın takıma katıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, 16 yaşındaki oyuncunun sözleşmesiyle ilgili detayları paylaşmadı. Sosyal medya hesabından "İsak Vural Fenerbahçe’mizde. Ailemize hoş geldin İsak" ifadelerine yer verdi.

'Ailemize hoş geldin isak Vural'

Ailemize hoş geldin İsak Vural! 💛💙 pic.twitter.com/52xhSZCm2J — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 28, 2022

İsak Vural kimdir?

Babası Türk annesi İsveçli olan İsak Vural, 2006 doğumlu. Hammarby takımının alt yapısında 10 yaşındayken Barcelona'ya transferi gündeme gelen İsak Vural, İspanyol devinde bazı antrenmanlara çıktı. Genç oyuncu için Barcelona yönetimi, oturma ve çalışma izni almaya çalıştı fakat bazı sorunlardan dolayı izin çıkmadı. Hatta Barcelona'nın genç oyuncuyu transferi konusunda yaşanan sorunlardan dolayı ceza aldığı iddia edilmişti.

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