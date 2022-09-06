Ferencvaros hangi ülkenin takımı?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Eylül Perşembe günü Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak. Haberimizde

Ferencvaros takımı ne zaman kuruldu, oyuncu kadrosunda kimler var? sorularına cevap arayacağız.

Ferencvaros nerenin takımı?

Ferencvárosi Torna Club (FTC) ya da Ferencváros, Macaristan'ın futbol takımlarından birisidir. Ferenc Springer tarafından 1899'da Budapeşte'de kurulmuştur. Branşları; erkek futbolu, kadın futbolu, kadın hentbolu, erkek buz hokeyi, erkek sutopu, bisiklet, jimnastik, güreş ve yüzmedir.

Kulüp renkleri yeşil-beyaz, takma adı ise "Yeşil Kartallar"dır. Macaristan Liginde 33 kez şampiyon olarak ligin en çok kupa kazanan takımıdır. 2005-06 sezonunda UEFA kriterlerine uymadığı için Macaristan Liginde küme düşürülmüştür.

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Ferencvaros kadrosu

Gergő Szécsi

Abraham Frimpong

Gergő Lovrencsics (2. Kaptan)

Tokmac Nguen

Oleksandr Zubkov ( Shakhtar'dan kiralık)

Ihor Kharatin

Leandro (kaptan)

Eldar Ćivić

Dávid Sigér

Bálint Vécsei

Mikalay Signevich

Endre Botka

Kenneth Otigba

Lukács Bőle

Miha Blažič

Marcel Heister

Lasha Dvali

Tamás Priskin

András Csonka

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Gastón Lodico

Ammar Ramadan

Franck Boli

Krisztofer Szerető

Isael

Dénes Dibusz (3. kaptan)

Michal Škvarka

Roland Varga

Dávid Gróf

Somália

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