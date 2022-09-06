Ferencvaros hangi ülkenin takımı?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Eylül Perşembe günü Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak. Haberimizde
Ferencvaros takımı ne zaman kuruldu, oyuncu kadrosunda kimler var? sorularına cevap arayacağız.
Ferencvaros nerenin takımı?
Ferencvárosi Torna Club (FTC) ya da Ferencváros, Macaristan'ın futbol takımlarından birisidir. Ferenc Springer tarafından 1899'da Budapeşte'de kurulmuştur. Branşları; erkek futbolu, kadın futbolu, kadın hentbolu, erkek buz hokeyi, erkek sutopu, bisiklet, jimnastik, güreş ve yüzmedir.
Kulüp renkleri yeşil-beyaz, takma adı ise "Yeşil Kartallar"dır. Macaristan Liginde 33 kez şampiyon olarak ligin en çok kupa kazanan takımıdır. 2005-06 sezonunda UEFA kriterlerine uymadığı için Macaristan Liginde küme düşürülmüştür.
Ferencvaros kadrosu
Gergő Szécsi
Abraham Frimpong
Gergő Lovrencsics (2. Kaptan)
Tokmac Nguen
Oleksandr Zubkov ( Shakhtar'dan kiralık)
Ihor Kharatin
Leandro (kaptan)
Eldar Ćivić
Dávid Sigér
Bálint Vécsei
Mikalay Signevich
Endre Botka
Kenneth Otigba
Lukács Bőle
Miha Blažič
Marcel Heister
Lasha Dvali
Tamás Priskin
András Csonka
Gastón Lodico
Ammar Ramadan
Franck Boli
Krisztofer Szerető
Isael
Dénes Dibusz (3. kaptan)
Michal Škvarka
Roland Varga
Dávid Gróf
Somália